Psychologička odhalila, čo o vás prezrádza vaša obľúbená sexpoloha: Pozor na túto, hrozí koniec vzťahu!

Britská psychologička Barbara Santiniová na webe peachesandscreams.co.uk vysvetlila, ako obľúbené sexuálne polohy súvisia s osobnosťou človeka. "Podvedome presne naznačujú, čo vo vzťahu hľadáte a aké sú vaše individuálne vlastnosti. Je to okno do vašich vnútorných myšlienok a túžob." Ďalej vysvetlila, čo o osobnosti človeka prezrádza týchto päť najbežnejších sexuálnych polôh:

MISIONÁRSKA POLOHA

Žena leží na chrbte a muž je hore.

Čo to prezrádza o vašej osobnosti: Santiniová uviedla, že ak je vašou obľúbenou sexuálnou polohou práve misionárska, znamená to, že si ceníte intimitu v spálni. "Ženy v konečnom dôsledku hľadajú spojenie so svojím partnerom, keď si obaja hľadia do očí. Chcú hlbšie puto s partnerom a pravdepodobne hľadajú pokoj vo svojom každodennom živote."

Ďalej prezradila, že ľudia obľubujúci túto polohu sú pravdepodobne plachí a obvykle nedávajú najavo svoje potreby. Muži, ktorí obľubujú misionára, sú naopak typom lovca a zberača, majú potrebu ochraňovať ostatných a odmietajú, aby na nich niekto tlačil. "Občas vás možno považovať za nedobrodružných a zaseknutých, často hľadáte uistenie, pretože môžete pochybovať o svojich schopnostiach v spálni a potrebujete uistenie. Tiež radi hráte na istotu," dodala odborníčka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

KOVBOJKA

Žena je hore a muž leží na chrbte.

Čo to prezrádza o vašej osobnosti: Ženy, ktoré obľubujú túto polohu, si užívajú dominanciu nad mužským partnerom v spálni. "Ste si isté samé sebou a tešíte sa z pozornosti ostatných. Ste asertívne a vo vzťahoch nosíte nohavice. Ste tiež dobrodružné a máte pozitívny pohľad na život." Obvykle tiež ide o kariérne úspešné ženy.

Psychologička zároveň uviedla, že ak "kovbojku" obľubuje muž, znamená to, že je pravdepodobne submisívny. Rovnako chce, aby bol v spálni spokojný nielen on, ale aj jeho polovička. "Títo muži uprednostňujú, aby ich viedla partnerka. S radosťou sa vydajú na jazdu a nebudú spochybňovať partnerkine rozhodnutia. Radi im totiž robia radosť svojim partnerkám." Jednou z najvýraznejších čŕt ľudí obľubujúcich túto polohu je vyhýbanie sa akémukoľvek typu konfliktu, pretože ich to znepokojuje. Takíto ľudia okrem toho radi robia dojem na svojich partnerov, sú štýloví a hrdí na svoj vzhľad.

LYŽIČKY

Obaja partneri ležia na boku a žena je vpredu. Páry sa objímu rukami.

Čo to prezrádza o vašej osobnosti: Ľudia obľubujúci túto polohu milujú prejavovanie náklonnosti a v živote potrebujú istotu. Niekedy môžu byť hanbliví a radšej nebyť v centre pozornosti v spoločenskom prostredí. Je tiež pravdepodobné, že títo ľudia sú prirodzene vášniví, citliví a vážia si dlhodobý vzťah. "Máte aj starostlivú stránku a ste pozorní k ľuďom, ktorí pre vás veľa znamenajú. V konečnom dôsledku chcete, aby si vás vaši blízki vážili. Vo svojom každodennom živote si tiež ceníte relax," priblížila Santiniová.

Mužom, ktorí majú radi polohu lyžičky, záleží na partnerkách. Jednoducho povedané, chcú, aby sa cítili dobre a dosiahli orgazmus. Môže to však tiež naznačovať, že sú v určitých oblastiach života trochu leniví. Je to preto, že táto poloha nevyžaduje veľa úsilia. Opačnou stránkou týchto ľudí je ale určitá miera sebeckosti, kvôli ktorej v niektorých situáciách neberú ohľad na ostatných. Zatiaľ čo táto poloha má mnoho výhod, mali by ste skúsiť aj iné polohy a venovať pozornosť vzájomným potrebám, inak si jeden z vás môže uvedomiť, že ten druhý je príliš závislý alebo jednoducho lenivý a čoskoro nadíde koniec.

POLOHA NA PSÍKA

Žena kľačí na kolenách a muž do nej preniká zozadu.

Čo to prezrádza o vašej osobnosti: Pokiaľ je toto vaša obľúbená poloha, pravdepodobne vám veľmi na intimite nezáleží. "Chcete, aby váš partner prevzal kontrolu a to môže naznačovať, že sa vám páči byť submisívni. Na podprahovej úrovni dávate prednosť ich vedeniu a plne im dôverujete."

Ak túto polohu uprednostňuje skôr žena ako muž, môže to byť pre muža signál, že žena nie je v spálni príliš vášnivá. Môže to naznačovať, že ste rezervovaná, neromantická a držíte si odstup. Táto sexuálna poloha nie je taká intímna ako ostatné, čo vám vyhovuje. Ste tiež praktický človek, ktorý sa vyhýba drámam alebo konfliktom.

POLOHA V STOJI

Akákoľvek sexuálna poloha, pri ktorej jeden partner počas pohlavného styku stojí.

Čo to prezrádza o vašej osobnosti: Obaja ste dobrodružní ľudia, ktorých vzrušuje spontánnosť. Ak túto polohu obľubujú ženy, znamená to, že sú nezávislé, sebaisté, neradi čakajú a sú veľmi zaneprázdnené. Vedia, čo chcú a kam v živote smerujú. Rovnako to ale môže upozorniť aj na prehnaný záujem o čistotu, keďže posteľná bielizeň pri sexe v stoji zostáva takmer nedotknutá. "Môžete byť aj trochu panovační voči priateľom a rodine, hoci vás za to milujú, pretože to len naznačuje, že to robíte s dobrým úmyslom."

Pokiaľ sex v stoji obľubuje muž, znamená to, že je nezávislý kariérny typ, ktorý sa možno nebude chcieť ľahko usadiť. "Máte radi dobrodružstvo, cestovanie a zábavné aktivity. Ste stopercentne spontánny a máte veľa kamarátov, pretože sa radi smejete a ste spoločenský. Často vás možno stretnúť v spoločnosti alebo v telocvični," dodala expertka.