VIDEO Lekár odhalil najnebezpečnejšiu sexuálnu polohu: Hrozí pri nej extrémne bolestivé zranenie

Podľa lekára pracujúceho pre britskú Národnú zdravotnú službu Karana Raja je "reverzná kovbojka" najnebezpečnejšia sexuálna poloha na svete. Vo videu zverejnenom na TikToku povedal, že táto pozícia je zodpovedná až za polovicu zlomenín penisu. Dôvodom je riziko, že úd vykĺzne a žena ho tak môže ľahko rozdrviť pubickou kosťou.

"Príliš entuziastický sex môže viesť k tomu, že váš penis bude vyzerať ako baklažán," uviedol Raj s tým, že penis sa môže pri tejto polohe aj zlomiť. "Zlomenina penisu v skutočnosti znamená natrhnutie tunica albuginea. To je gumový obal tkaniva, ktorý umožňuje penisu počas erekcie zväčšovať šírku a dĺžku." Muži, ktorí zažijú pretrhnutie tunica albuginea, musia zvyčajne podstúpiť operáciu. Tým, ktorí tak neurobia, hrozia erektilná dysfunkcia a trvalé zakrivenie penisu.

Viacerí užívatelia boli sklamaní z toho, že sa dozvedeli o údajných nebezpečenstvách reverznej kovbojky, pretože práve táto poloha ja ich obľúbená. "Ale, ale, to je najlepšia poloha!" napísal jeden komentujúci. Iný priznal, že pri tejto polohe raz počul doslova prasknúť svoj penis. Niektorí boli zase zmätení z toho, ako môže dôjsť k takémuto zraneniu, keď už vykonávanie samotnej polohy je pre nich veľmi ťažké. "Nedokážem pochopiť, ako to ľudia robia. Bolí to tak strašne a penis môjho muža sa ani neohne do 90 stupňov," uviedla neznáma žena.