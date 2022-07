Dievčatku bolo zle po zjedení banánov: Keď matka jeden rozkrojila, ostalo jej zle z toho, čo našla vo vnútri

Nezvyčajne silné zrážky v krajinách Južnej Ameriky, kde sa banány pestujú, spôsobili rozšírenie tzv. "červeného prsta" ("red finger"), ktorému sa hovorí aj "mokilla". Toto nepríjemné sfarbenie viedlo k tomu, že niektorí ľudia nepravdivo tvrdili, že banány obsahujú krv. V skutočnosti je mokillo bakteriálna infekcia, ktorá sa môže prirodzene vyskytovať na špičke banánového kvetu a v niektorých prípadoch preniká aj do samotného ovocia. Výsledným efektom je dlhá, červenohnedá línia chrumkavého materiálu, ktorá sa tiahne stredom ovocia. Zistíte to až v momente, keď sa do neho zahryznete.

Matka z Texasu Ashley Eisemannová porozprávala miestnej spravodajskej stanici KPRC2 o svojej skúsenosti. Hovorí, že jej dvojročná dcéra zrazu začala nad banánmi ohŕňať nos: "Nechcela ho jesť a mala nafúknuté bruško. V nedeľu a pondelok jedla banány. Nevšimla som si ale na nich nič zlé." Potom však jeden prerezala na polovicu:

"Banán mal čierny stred a ja som sa zľakla. Nakrájala som ho, rozrezala a všetky mali túto pleseň. Bol to naozaj nechutný a strašný pohľad. Banán vyzeral navonok perfektne, možno by ste mali skontrolovať, čo je vo vnútri. e to veľmi klamlivé, pretože jadro banánu môže byť čierne," uviedla.