Žena je zúfalá zo svojho manžela: Každý deň trávi hodinu na WC! Takto si to vysvetľuje

Matka dvoch detí, ktorá nezverejnila svoju identitu, sa o svoj problém podelila na internetovom fóre Mumsnet. Posťažovala sa na svojho manžela, ktorý každé ráno strávi na toalete celú večnosť. Ako píše, možno na to nemá žiadny pádny dôvod, len sa chce asi vyhnúť domácim povinnostiam.

Na druhej strane však znechutená žena priznáva, že to robil jej muž už vtedy, keď sa spoznali. Dnes to ale vzhľadom na to, že majú malú dcéru, o ktorú sa treba starať, považuje za neprijateľné. "Každé ráno musím obliekať seba, svoju dcéru, nakŕmiť mačky a psa, pripraviť raňajky a dať dokopy veci na obed. A to všetko stihnem, kým je partner na záchode. Večer to robí znova. Dnes tam bol dokonca celú hodinu, pretože sa musel ešte osprchovať," uvádza rozčúlená Britka.

Ľudia sa v momente zapojili do diskusie. "Zvykne čítať na záchode? Čaká tam, kým kúzelné víly upracú celý dom? Povedzte mu, aby vstal ráno o polhodinu skôr, potom vám stihne aj pomôcť," poradila jedna komentujúca.

Niekto ďalší sa vyjadril: "Pokiaľ neviete o žiadnom zdravotnom probléme, ktorý mu predlžuje vyprázdňovanie, očividne to používa ako priateľnejšiu možnosť, akoby mal len sedieť v obývačke, čítať noviny a piť kávu. Skúste ho ráno predbehnúť a obsadiť záchod." Tretí sa stotožňuje s týmto názorom a dodal, že by užívateľka mala minimálne cez víkend pobudnúť na WC aspoň hodinu, aby jej lenivý manžel zistil, aké to je.