Všeobecní lekári majú vysoký vek: Situácia je alarmujúca, upozorňuje ÚDZS

BRATISLAVA - Situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti je alarmujúca. Pracujúci lekári majú vysoký vek. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021.

"Mnohí lekári sú už takí vyčerpaní, že končia svoju prax, aj keď nemajú za seba náhradu. Pacienti tak ostávajú bez všeobecného lekára a sú preto nútení za novým lekárom dochádzať desiatky kilometrov," skonštatoval. Očividné je to podľa neho najmä v odľahlých regiónoch a dedinách. ÚDZS informoval, že k vlaňajšiemu roku bolo podľa neho takmer 294.223 poistencov bez zmluvného lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Všeobecná ambulantná starostlivosť si podľa neho vyžaduje okamžité opatrenia a nastavenie motivačných programov. Poukázal pri tom na to, že práve preto sa vypracovala reforma primárnej ambulantnej starostlivosti. V rámci nej prebieha monitoring, na základe ktorého budú identifikované problematické regióny z hľadiska dostupnosti všeobecných lekárov. "Do kritických regiónov budú lekárom ponúknuté motivujúce finančné podmienky," dodal úrad. Na problematiku všeobecnej ambulantnej starostlivosti upozorňuje aj strategický rámec starostlivosti o zdravie do roku 2030. Ministerstvo zdravotníctva v ňom okrem nedostatku všeobecných lekárov a ich vysokého veku poukazuje na starnutie populácie a významný nárast chronických ochorení.

Je podľa neho nevyhnutné posilniť personálne kapacity všeobecných ambulancií a implementovať nové modely organizácie práce s cieľom zvýšenia produktivity. Rezort tiež zdôraznil, že udržanie ambulantnej praxe s modelom jeden lekár a jedna sestra nie je do budúcna možné.