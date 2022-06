VIDEO, ktoré sa stalo virálnym: Muž pri krokodílovi nespanikáril, jeho reakcia teraz baví svet: Všetko vyriešil PANVICOU

Odvážneho chlapíka volajú King Kay. Je to neobvyklý muž. Síce mu chýba veľa zubov, nebráni mu to usmievať sa. Ubytovanie hosťom ponúka na malom ostrove neďaleko prístavného mesta Darwin. Jedného dňa chceli hostia vyraziť z hotela naspäť k rieke. Lenže cestu im zahatal krokodíl Casey, ktorého Hansen považuje za svojho miláčika, píšu novinky.cz.

Lenže teraz bolo potrebné konať. King Kai preto vzal do ruky panvicu a išiel ku krokodílovi. Plaz chcel na Hansena zaútočiť, lenže dostal dve presne mierené rany panvicou po hlave, tak sa otočil a utiekol do rieky. Hansen sa tváril, akoby takéto kúsky robil pravidelne a poskytol hosťom pár úsmevov do kamery.

Galéria fotiek (2) Zdroj: YouTube/Storyful Viral

Je rád, že je sám

"Nelámem si hlavu s vecami, ktoré nemôžem zmeniť," povedal pred pár rokmi novinárom, ktorí ho navštívili. Nevyhovoval mu mestský životný štýl, tak sa presťahoval k rieke. Život osamote mu už sedí viac. „Budem tu žiť tak dlho, kým to pôjde,” hovorí sedemdesiatročný Austrálčan. Do krajiny sa presťahoval v mladosti z Dánska.