Ako ľudia odchádzajú na druhý svet? Odborník priblížil, čo sa s nami deje v procese umierania

LIVERPOOL - Doktor, ktorý bol pri svojej práci svedkom zomierania stoviek ľudí, ozrejmil aký je to pocit, keď nešťastník opustí tento svet. Štúdií o tomto fenoméne je pomerne málo a navyše je to veľmi vzdialené od výpovedí odborníkov z oblasti medicíny, ktorí zverejňujú svoje vlastné skúsenosti s pacientmi.

Uvádza to Express. Seamus Coyle, odborník na paliatívnu starostlivosť a vedecký pracovník na Univerzite v Liverpoole, uviedol, že proces umierania zvyčajne začína asi dva týždne predtým, ako srdce udrie naposledy. "Ako odborník na paliatívnu starostlivosť si myslím, že existuje proces umierania, ktorý sa deje dva týždne predtým, ako sa pominieme. Počas tohto obdobia majú ľudia tendenciu byť menej zdraví. Obyčajne majú problémy s chôdzou a sú čoraz viac unavení," ozrejmil. Ako uviedol ďalej, v posledných dňoch života majú problém prehĺtať. Toto obdobie maximálne dvoch až troch dní opisuje ako "aktívne umieranie", po ktorom prichádza už smrť.

"Veľa ľudí prejde celou touto fázou za jeden deň. Niektorí ostávajú na prahu smrti takmer týždeň. Pre rodiny a blízkych je to znepokojujúce, pretože nevedia, čo bude nasledovať. Nevieme to predvídať. Pri každom človeku prebieha tento stav inak," vysvetlil.

Endorfíny

Čo sa v skutočnosti deje v tele v momente smrti, je veľkou neznámou, no niektoré štúdie predpovedajú, že sa z mozgu uvoľní nával chemikálií. Patria sem endorfíny, ktoré dokážu v človeku vyvolať euforické pocity. "U ľudí s rakovinou a ťažkými chorobami stúpajú zápalové markery, teda látky, ktoré v tele bojujú s infekciou. Vo všeobecnosti sa preto zdá, že bolesť počas procesu umierania klesá. Nevieme, prečo je to tak. Môže to súvisieť práve s endorfínmi," priblížil lekár.

"V konečnom dôsledku je každá smrť iná. V prípadoch, ktoré som zažil, nepomohol umierajúcim ani nával endorfínov. Spomínam si napríklad na množstvo mladých ľudí, pre ktorých bolo ťažké prijať, že umierajú. Mali rodiny a nikdy sa nezmierili s tým, že zomrú predčasne," dodal na záver.