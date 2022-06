VIDEO Katastrofálny koniec zásnub v Disneylande: Keď uvidíte, čo vyviedol zamestnanec dvojici

Neznámy pár sa chystal zasnúbiť v jednom z najmagickejších miest na svete - parížskom Disneylande. Ako ale dokazuje krátke video, nepodarilo sa im to. Na záberoch je vidno dvojica stojaca na plošine s dokonalým výhľadom na hrad Šípkovej Ruženky. Mladík si kľakne na koleno a naťahuje sa po šperkovú škatuľku so snubným prsteňom. Následne počuť muža, ktorý hovorí, že jeho priateľka povedala áno. Vtom do záberu vojde zamestnanec zábavného parku, schmatne škatuľku a dvojici odkáže, aby sa presunula preč z plošiny. Úplne tak narušil romantický moment.

Video zverejnené na Reddite vyvolalo veľký rozruch a dotyčný pracovník kritiku. Podľa dostupných informácií muž požiadal iného zamestnanca o povolenie na zásnuby predtým, ako svoju priateľku požiadal o ruku. Nie je jasné, či jeho kolega, ktorý dvojici prekazil romantickú chvíľu, vedel o tomto povolení. Ako ale poznamenal jeden z komentujúcich, spomínaná plošina je zakázanou oblasťou.

Hovorca Disneylandu uviedol, že oslovil pár, aby dal veci do poriadku. "Je nám ľúto, ako sa to riešilo. Ospravedlnili sme sa im a ponúkli sme, že to napravíme." Nie je jasné, aké sú zásady týkajúce sa zásnub v Disneylande v Paríži, aj keď podľa informácií na webovej stránke zábavného parku z roku 2021 na "jednoduché zásnuby" nie je potrebné povolenie ani oboznámenie zamestnancov.

Nie je to prvýkrát, čo zamestnanci Disneylandu pokazili návštevníkom zásnubný deň. Začiatkom tohto roka bol muž eskortovaný z Walt Disney World na Floride ešte predtým, ako stihol svoju priateľku požiadať o ruku. Zdá sa ale, že v tomto prípade návštevník naozaj porušil jedno z pravidiel parku týkajúce sa balónov, ktoré sú v niektorých zábavných parkoch zakázané.