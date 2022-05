Brunetka si pozerala FOTO z dovolenky v Disneylande: Jedna z nich odhalila neveru manžela

Tridsaťtriročná Natalie na TikToku opísala nešťastný výlet do Disneylandu v Orlande na Floride. Vzali so sebou aj opatrovateľku, aby manželom pomohla s deťmi. Keď si neskôr prezerala fotky z dovolenky, našla jednu, ktorá odhalila pomer medzi jej dnes už bývalým manželom a opatrovateľkou. Vo videu ukázala záber svojho expartnera a mladej ženy, ako sa k sebe túlia na legendárnej vodnej atrakcii Splash Mountain v zábavnom parku, zatiaľ čo ona a jej dcéra sedia na sedadlách pred nimi.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TikTok/ibizadaze

Natalie uviedla, že opatrovateľka, s ktorou ju jej manžel podvádzal, sa medzičasom presťahovala do ich rodinného domu, vybavila si súdny zákaz priblíženia a nedávno porodila dieťa Natalienmu bývalému mužovi. Ten sa vraj od rozvodu správa k Natalie celkom milo, pretože má výčitky svedomia. To sa už nedá povedať o opatrovateľke, ktorá Natalie pravidelne posiela ohavné správy a prostredníctvom zákazu priblíženia zabezpečila, aby sa nemohla dostať do svojho starého domu a zobrať si svoje veci.

"Na začiatku toho všetkého na mňa podala trestné oznámenie, pretože keď som sa dozvedela o ich pomere, nezvládla som to. Zavolali mi policajti, ktorí povedali: ‚Údajne ste ju nazvali pobehlicou a nadávali na ňu.‘ Odpovedala som: ‚Áno! Urobila som to. Nebudem to popierať, pretože je to pobehlica,‘" priblížila Britka. Napokon sa jej však podarilo presvedčiť opatrovateľku, aby stiahla obvinenia. Napriek tomu všetkému si želá, aby bol jej "ex" so svojou novou ženou šťastný.

Mnoho užívateľov sa postavilo na stranu Natalie a novému páru veľa šťastia neprialo. "Jeho výčitky nie sú nič iné, len snaha zachovať si tvár. Dúfam, že spolu nebudú šťastní a zažijú zradu tým najhorším spôsobom," napísala jedna osoba. Natalie neskôr prezradila, že v súčasnosti abstinuje, po tom, čo denne vypila niekoľko fliaš vína, aby sa vyrovnala s bolesťami spojenými s rozvodom. Nedávno si tiež našla novú prácu.