Veľké odhalenie: Odborníci nás varovali pred opičími kiahňami už pred rokmi, šírili sa potichu

WASHINGTON - Problém opičích kiahní v súčasnosti spočíva v tom, že vírus sa šíri na miestach, kde sa predtým vôbec nevyskytoval. Svetových lídrov v oblasti zdravotníctva to stavia do najvyššej pohotovosti. Pri viac ako 640 prípadoch po celom svete sa zdá, že vírus je endemický.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sa vyjadril, že "náhly výskyt opičích kiahní v mnohých krajinách súčasne naznačuje, že už nejaký čas mohlo dochádzať k dosiaľ nezistenému prenosu". Vírus sa na niektorých miestach, vrátane západnej a strednej Afriky, vyskytuje už desaťročia. V počiatkoch výskumu, ktorý bol zverejnený len tento týždeň, vedci z Inštitútu evolučnej biológie na Univerzite v Edinburghu uviedli, že prenos z človeka na človeka trvá prinajmenšom od roku 2017.

Naznačili, že prvé prípady opičích kiahní v roku 2022 zrejme pochádzajú z prepuknutia, ktoré malo za následok prípady v Singapure, Izraeli, Nigérii a Spojenom kráľovstve v rokoch 2017 až 2019. Michael Worobey, biológ a profesor na Univerzite v Arizone, ktorý nebol zapojený do výskumu, povedal, že "toto prepuknutie prebieha už dlho a lokálne na miestach, kde je vírus endemický". Svet teda nedokázal ochrániť ľudí v oblastiach s obmedzenými zdrojmi. "Je to príbeh o dvoch ohniskách. Musíme obrátiť našu pozornosť tam, kde sa vírus šíri a začať sa starať o infikovaných ľudí po celom svete," doplnil Worobey.

Varovanie prišlo už dávno

Profesorka epidemiológie na UCLA Fielding School of Public Health Anne Rimoinová študuje opičie kiahne už dve desaťročia. Varuje, že ich šírenie na miestach, ako je Kongo, by mohlo mať širšie globálne zdravotné dôsledky. "Ak by sa opičie kiahne preniesli na voľne žijúce živočíchy mimo Afriky, ohrozilo by to verejné zdravie po celom svete," vyhlásila ešte v roku 2010. Najnovšie prepuknutie opičích kiahní je čiastočne ťažké predvídať, pretože sa nám nepodarilo úplne vystopovať ich pôvod. "Vírus sa mohol šíriť už nejaký čas. Je to ako keby sme sa teraz rozhodli pozrieť si novú sériu, ale nevieme, pri ktorej epizóde sme skončili," ozrejmila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Akonáhle sa bude vírus prenášať medzi hlodavcami, ľudia sa môžu infikovať od kontaktu s veveričkami až po morčatá. "Ak pri tejto epidémii budeme naďalej svedkami trvalého prenosu z človeka na človeka, dokonca aj na nízkych úrovniach, prináša to hrozbu prenosu na zvieratá v neendemických krajinách," povedala Rimoinová. Takáto situácia by potom umožňovala vírusu zostať v prostredí a časom preskakovať medzi zvieratami a ľuďmi. Napriek tomu, že naše poznatky o víruse siahajú desaťročia dozadu, v súčasnosti sa šíri medzi nové miesta a populácie. Pre epidemiológov to znamená mať otvorenú myseľ.

Nečakajme na pandémiu

Predstavitelia WHO tvrdia, že globálne riziko pre verejné zdravie je v súčasnosti len mierne "Riziko pre verejné zdravie by mohlo byť vysoké, ak by tento vírus využil príležitosť etablovať sa ako ľudský patogén a rozšíril sa do skupín s vyšším rizikom závažných ochorení, ako sú malé deti a osoby s oslabenou imunitou," uvádza WHO. Ghebreyesus dodal, že "zo strany krajín je potrebné zavedenie okamžitých opatrení na kontrolu ďalšieho šírenia medzi rizikovými skupinami, zabránenie šírenia na všeobecnú populáciu a odvrátenie zavedenia opičích kiahní ako klinického stavu a problému verejného zdravia v neendemických krajinách."

Galéria fotiek (4) Tedros Adhanom Ghebreyesus

Zdroj: SITA/AP Photo/Matilde Campodonico, FILE

Predstaviteľka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) povedala, že je ešte príliš skoro uvažovať nad tým, či by sa vírus mohol stať endemickým v Spojených štátoch. Odborníci navyše zastávajú názor, že y k tomu nemalo dôjsť. "Myslím, že sme ešte len v začiatkoch," povedala doktorka Jennifer McQuistonová, zástupkyňa riaditeľa divízie CDC pre patogény a patológiu s vysokými následkami. Poukázala na to, že vírus sa po poslednej epidémii opičích kiahní v Spojených štátoch v roku 2003 nestal endemickým. V tom období sa nakazili desiatky ľudí od domácich psov na prériách a rančoch.

Boli tu už komáre

CDC vo svojom vlastnom hodnotení uviedlo, že neexistujú dôkazy o tom, že by sa vírus v roku 2003 usadil vo voľnej prírode v USA. "Napriek tomu by to nebol prvý vírus, ktorý sa zakonzervoval u domácoch zvierat v USA," povedal doktor Amesh Adalja, hlavný odborník z Johns Hopkins Center for Health Security na Bloomberg School of Public Health. Pred rokom 1999 sa vo West Nile v USA vyskytol vírus, ktorý do dnešných dní prenášajú v krajine komáre. "Zasial sa do populácie komárov a...vtákov. Dokázal sa etablovať," povedala Adalja.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"To, čo vieme o opičích kiahňach, pochádza z veľkej časti zo štúdií vo veľmi vzdialených vidieckych komunitách v strednej Afrike, kde je dynamika prenosu určite veľmi odlišná," povedala Rimoinová. Určité skupiny obyvateľstva môžu byť ohrozené aj vtedy, keď ešte pandémia neprepukla. Medzitým zdravotníci na celom svete pokračujú v sledovaní prípadov, aby lepšie pochopili, ako sa vírus šíri a ako ho zastaviť.