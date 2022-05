FOTO Dvojica si zabudla počas náboženského obradu vypnúť na Zoome kameru: Orál v priamom prenose!

NEW YORK - Hanba a poníženie! Zrejme to pocítila dvojica z USA, ktorá netušiac, že ​​má zapnutú webkameru, sa počas bohoslužby oddávala milostným hrám. Pikantné vystúpenie v posteli trvalo trištvrte hodiny, kým sa niekto zľutoval nad milencami a upozornil ich na neslušné správanie.

V synagóge v americkom meste Minneapolis sa konal židovský náboženský obrad súvisiaci so vstúpením dievčaťa do dospelosti. Aby sa mohol obradu zúčastniť každý člen rodiny, organizátori sa rozhodli umožniť im sledovať ho online, píše denník The New York Post. Túto formu spoločnej oslavy zvolil aj dotyčný pár. Zjavne ich to však nudilo, pretože sa v istom momente začali venovať jeden druhému v posteli. Problém bol v tom, že zabudli vypnúť webovú kameru, a tak počas 45 minút mohli ich sexuálne hrátky sledovať ďalší online účastníci.

"The impromptu version of 'Debbie does Deuteronomy' unfolded May 14 in the Twin City’s Temple Beth El."https://t.co/kfe228l9Gj — Michael Luciano 🇺🇦 (@michaelsluciano) May 28, 2022

"Okná na obrazovkách boli dosť veľké a každý jasne videl, kto je na kamere a čo robí," opísal bizarný incident jeden zo svedkov. Mladá žena sa v zábere najprv pohybovala nahá, potom sa obliekla, zmizla a objavila sa opäť na webovej kamere. "Jej partner bol v posteli, vytiahol si ho a ona sa podujala ho uspokojiť. Niekto na Zoome to videl a zavolal jej. Bolo to ako: 'Čo do pekla robíš? Si na kamere'," uviedol ďalší.

Vedenie synagógy záznam z vysielania okamžite stiahlo z internetu, no na webe stále kolujú fotografie, ktoré všetko dokazujú. Jeden z predstaviteľov chrámu Matt Walzer sa nezmohol na nič iné, len túto chabú reakciu: "Som si vedomý incidentu, ale nebudem ho komentovať."