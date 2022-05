Nehanebná ponuka eskortu: Sex s Ukrajinkami pre mužov, ktorí chcú prežiť vojnou inšpirované fantázie!

DUBLIN - Írska eskortná webová stránka ponúka za príplatok sex s ukrajinskými ženami. Podľa príspevku uverejneného na stránke tak možno vyjadriť solidaritu s Ukrajincami. Kompetentní predstavitelia v reakcii na túto službu varujú pred vykorisťovaním žien a potenciálnym nebezpečenstvom, ktorému čelia Ukrajinky prichádzajúce do Európy.

Európsky expert na boj proti obchodovaniu s ľuďmi varoval, že írsky "trh" sexuálnej práce už reaguje na zvýšený dopyt mužov mať sex so ženami a dievčatami, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine. Valiant Richey, osobitný zástupca Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), minulý týždeň vystúpil na podujatí Národnej rady žien. Povedal, že približne v čase, keď sa množstvo zraniteľných ukrajinských žien presúva po Európe, došlo k výraznému nárastu online vyhľadávaní súvisiacich s nákupom sexu od ukrajinských žien, píše denník Irish Independent.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

V niektorých štátoch sa hľadané výrazy týkajúce sa pohlavného styku s nimi zvýšili až o 600 percent. "Inými slovami, jednou z prvých a merateľných reakcií v Európe na krízu boli pokusy mužov mať sex so ženami a dievčatami utekajúcimi pred konfliktom," skonštatoval Richey. Príliv zraniteľných žien do západnej Európy viedol k okamžitému zvýšeniu záujmu mužov o ich vykorisťovanie. Zvýšený dopyt mužov po pohlavnom styku s utečenkami z Ukrajiny podľa odborníka poslúži ako silný stimul pre obchodníkov s ľuďmi pri vykorisťovaní žien. "Už teraz vidíme reakciu trhu. Napríklad jedna z najväčších eskortných webových stránok v Írsku ponúkala mužom možnosť prežiť svoje ‚vojnou inšpirované fantázie‘ s ukrajinskými ženami."

Tá istá stránka hlásila 250-percentný nárast vo vyhľadávaní ukrajinských žien. Odvtedy vymazala časti blogového príspevku, kde sa diskutovalo o výraznom zvýšení záujmu o ukrajinské eskorty. V príspevku sa uvádzalo, že je lepšie využiť ukrajinský eskort v Írsku, ako hľadať porno s ukrajinskými ženami. Autori textu dokonca uviedli, že využívanie ukrajinského eskortu je lepší spôsob, ako ukázať solidaritu s Ukrajincami. Richey bol jedným z niekoľkých panelistov, ktorí vystúpili na online podujatí zameranom na obchodovanie s ľuďmi, prostitúciu a sexuálne vykorisťovanie v kontexte vojny na Ukrajine. Varoval, že ľudia, ktorí sa na sociálnych sieťach neformálne dohodnú na ubytovaní utečencov, môžu tiež spôsobiť, že ženy a dievčatá budú vystavené vykorisťovaniu.

Galéria fotiek (3) Ukrajinskí migranti na slovensko-ukrajinskej hranici.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Hneď po vypuknutí konfliktu na Ukrajine dostal Červený kríž od Írov tisíce ponúk na ubytovanie. Dlhé čakacie lehoty však spôsobili, že niektorí ľudia, ktorí ponúkali náhradné izby, ešte stále neboli preverení alebo nebolo skontrolované ich ubytovanie. To viedlo k tomu, že sa obrátili na veľké verejné skupiny na Facebooku, aby ponúkli ubytovanie Ukrajincom, ktorí už pricestovali do Írska a potrebovali ubytovanie. "Výzvou pre nás je zabezpečiť, aby boli ľudia v bezpečí," dodal expert. OBSE v tejto súvislosti odporučila použitie formálneho registračného systému, kde by bolo možné preveriť tých, ktorí ponúkajú ubytovanie.