Z predavačky syrov pornoherečka: Brunetka (35) prezradila, aké následky na nej zanechalo príliš veľa sexu

Tridsaťpäťročná pornoherečka odhalila zákulisie svojho sexuálneho života a zmienila sa o nebezpečenstvách, ktoré prinieslo nadmerné množstvo sexu v práci do jej súkromia. V porno brandži sa začala pohybovať pred pätnástimi rokmi, keď sa vzdala práce predavačky delikátnych syrov v miestnych potravinách. So svojím partnerom Demetrim (50) sa stretla pri nakrúcaní v roku 2014. Takmer každý deň nakrúcali pikantné scény.

Žiaľ, množstvo sexu, ktoré sprevádzalo ich zamestnanie, si vybralo svoju daň. Keď si chce totiž dvojica užiť naozaj kvalitný sex, musí si prizvať do spálne mladú ženu (jednorožca), aby si dokázali užiť aj mimo kamier Obaja hovoria, že je to skvelý spôsob, ako okoreniť vzťah. V priebehu roka takto vystriedajú niekoľko mladých žien. Jess by vraj nemala sex s nikým iným mimo práce bez Demetriho a zdôraznila, že medzi pornografiou a bežným sexuálnym životom je obrovský rozdiel. Jej práca ale spôsobila, že niekedy má sexu už plné zuby.

"Práca je práca. Sex pred kamerou nemá nič spoločné s tým, ako to funguje doma. V práci myslíte na to, kde sú kamery, osvetlenie a robíte pre diváka tie najlepšie pozície. Existujú polohy, ktoré by ste za normálnych okolností nerobili. Robíte to pre film, nie pre seba. Je to často veľmi nepríjemné, fyzicky náročné a vzdialené od radosti z domáceho sexu vo vašej spálni, kde máte vypnuté svetlá a nikto sa nepozerá," vysvetľuje Jess. Sex pred kamerou pri nakrúcaní sa môže podľa nej natiahnuť aj na niekoľko hodín, zatiaľ čo sex doma trvá tak dlho, ako sa vám páči.

Bola to ona, kto ako prvý navrhol prizvať do trojky jednorožca. "Myslím, že vďaka práci, ktorú robíme, som zistila, že mi veľmi vyhovuje mať sex s inými ženami a so svojím mužom. Jednorožec symbolizuje božskú lásku, milosť, krásu a čistotu a všetci musíme byť na rovnakej vlne. Neexistuje žiadna žiarlivosť. Je to len užívanie si jeden druhého a po tom, ako sa všetci zabavíme, zostane všetko ako predtým." Demetri doplnil, že keď ľudia pozerajú porno, existuje mylná predstava o tom, ako dlho by mal trvať sex. Podľa jeho slov je sex pred kamerou iba fantázia. "Scéna, ktorú ľudia vidia, môže trvať dve minúty, ale dať ich dohromady si niekedy vyžaduje až štyridsať minút práce. Nútená ejakulácia je úplne iná, ako keď sa milujem so svojou ženou. Moje libido je tým určite ovplyvnené. Nie je to rovnako vzrušujúce."