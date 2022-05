Ohromujúce zistenie: Bývanie so psami v detskom veku zrejme chráni pred touto vážnou chorobou

TORONTO - Výsledky štúdie kanadských vedcov potešia najmä rodičov, ktorých ratolesti vyrastajú v jednej domácnosti so psíkom. Naznačujú totiž, že tieto deti majú zdatnejšiu imunitu a lepšie odolávajú Crohnovej chorobe než tie, ktoré domáceho miláčika nemajú.

Štúdia prezentovaná v časopise Digestive Disease Week (DDW) sa zhoduje s výsledkami doterajších prác, ktoré naznačujú, že nadmerná hygiena u detí vedie k nedostatku imunitnej regulácie voči mikróbom nachádzajúcich sa v prostredí. Podľa jej vedúceho autora Williamsa Turpina z Univerzity v Toronte môže prítomnosť psa v rodine povzbudzovať imunitný systém detí a chrániť ich pred Crohnovou chorobou. Jeho tím použil na analýzu údajov environmentálny dotazník a vyzbieral dáta od takmer 4300 príbuzných s touto diagnózou, ktorí sa prihlásili do genetického, environmentálneho a mikrobiálneho projektu Crohn’s and Colitis Canada (CCC-GEM).

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Experti analyzovali rodinné pomery respondentov, prítomnosť psov alebo mačiek a iných zvierat v ich domácnostiach, počet kúpeľní, život na farme, konzumáciu nepasterizovaného mlieka a vody zo studní. Analýza zahŕňala aj vek v období, kedy boli respondenti vystavení týmto faktorom. Na základe zozbieraných dát sa zistilo, že existuje súvislosť medzi prítomnosťou psov v období od päť do 15 rokov veku dieťaťa, zdravou rovnováhou v črevách a imunitnou reakciou, čiže faktormi, ktoré pomáhajú odolávať Crohnovej chorobe. Takéto zistenia boli zaznamenané pri osobách vo všetkých vekových skupinách, ktoré boli vystavené kontaktu so psami.

"Podobné výsledky sme však nezaznamenali pri kontakte s mačkami, aj keď sa stále snažíme zistiť, prečo je to tak," vysvetlil Turpin. Dôvodom môže byť podľa neho fakt, že majitelia psov chodia častejšie s nimi von alebo žijú v oblastiach s bujnejšou vegetáciou. Predchádzajúce štúdie naznačili, že práve tieto prvky pomáhajú predísť Crohnovej chorobe.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ďalším faktorom podporujúcim aktívnu mikrobiálnu flóru je aj život v rodine s tromi alebo viacerými členmi počas prvého roku života. Práve táto mikroflóra zohráva veľkú úlohu pri niekoľkých diagnózach vrátane inflamatórnej bolesti čriev, kolorektálneho karcinómu, cukrovky a vysokého krvného tlaku. Vedci dúfajú, že ich výsledky lekárom naznačia, akí pacienti patria do rizikovej skupiny. Poznamenali však, že vplyvy prostredia boli vyhodnotené z dotazníkov a mnohé z nich poskytovali respondenti priamo pri nábore do projektu. Pripomenuli tiež, že dôvod, prečo vyrastanie so psom a vo väčšej rodine lepšie chráni pred Crohnovou chorobou, nie je známy.