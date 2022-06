Vedci zistili, kedy je najlepšia denná doba na cvičenie: Ženy, vás to zrejme nepoteší

WASHINGTON - Cvičenie je prospešné kedykoľvek, ale denná doba na dosiahnutie najlepších výsledkov sa u mužov a žien zrejme líši. Uviedol to server BBC News s odkazom na novú štúdiu amerických vedcov. Tí zistili, že ženy spaľujú viac telesného tuku pri rannom cvičení, zatiaľ čo u mužov sa viac počítajú večery. Svoju úlohu môžu hrať rozdiely v hormónoch, biologických hodinách a spánkových cykloch u oboch pohlaví.

Štúdie sa zúčastnilo 30 mužov a 26 žien. Išlo o zdravých a aktívnych jedincov vo veku 25 až 55 rokov. Vedci ich sledovali 12 týždňov a merali účinky rôznorodého fitness programu, ktorý zahŕňal naťahovací, šprintérsky, odporový a vytrvalostný tréning. Jedna skupina cvičila hodinu pred 8:30 ráno, zatiaľ čo druhá skupina vykonávala rovnaké aktivity večer medzi 18:00 a 20:00. Všetci účastníci dodržiavali špeciálne zostavený stravovací plán.

Vedci v priebehu štúdie merali krvný tlak a telesný tuk všetkých účastníkov, rovnako ako ich flexibilitu, silu a aeróbny výkon na začiatku aj na konci štúdie. Svoj celkový zdravotný stav zlepšili počas 12 týždňov všetci účastníci výskumu bez ohľadu na to, kedy cvičili. "Najlepšia doba na cvičenie je tá, kedy ho môžete vykonávať a zmestí sa vám do rozvrhu," hovorí hlavný autor štúdie Paul Arcerio zo Skidmore College v americkom štáte New York. Dodáva ale, že podľa určitých ukazovateľov je ideálny čas na dosiahnutie najlepších výsledkov iný pre mužov a ženy.

Podľa Arceria by sa ženy, ktoré majú záujem o redukciu tuku v strednej časti tela a zníženie krvného tlaku, mali zamerať na cvičenie v ranných hodinách. Naopak ženy, ktoré chcú posilniť svaly v hornej časti tela, zlepšiť náladu a príjem potravy, by si mali dopriať cvičenie večer. Večerný tréning je podľa štúdie ideálny aj pre mužov, ktorí majú záujem o zlepšenie srdcového zdravia a metabolizmu aj o väčšiu emočnú pohodu. Lepší metabolizmus môže znižovať riziká ochorení, ako je obezita, cukrovka 2. typu, srdcové choroby a mŕtvice.

Vedcom zatiaľ nie je jasné, prečo sa reakcie mužov a žien na načasovanie tréningu tak líšili. Je preto potrebné vykonať ďalší výskum. Hovoria, že ženy môžu spaľovať viac telesného tuku ráno, pretože je u nich väčšia pravdepodobnosť nadbytku brušného tuku. Svoju úlohu môžu hrať aj biologické rytmy. Štúdia zverejnená v odbornom časopise Frontiers in Physiology sledovala ľudí so zdravou hmotnosťou, ale podľa vedcov by program mohol fungovať aj u ľudí s nadváhou alebo obezitou. "Tí majú väčšiu šancu z neho ťažiť," dodal Arcerio.