Vedci odhalili, ako často sa môžete nakaziť KORONAVÍRUSOM: Zlé správy, takto sa má pandémia ďalej vyvíjať

SAN DIEGO - Prognózy týkajúce sa vývoja pandémie nie sú z pohľadu vedcov veľmi optimistické. Mnohí sa totiž domnievajú, že vírus SARS-CoV-2 nevymizne, naďalej bude vytvárať varianty vyhýbajúce sa imunite a ľudia ním budú infikovaní dvakrát a možno aj trikrát do roka. Podobne ako pri sezónnych chrípkach by mohlo situáciu čiastočne priaznivo ovplyvniť rýchlejšie aktualizovanie vakcín.

Podľa odborníkov hlavný problém nového koronavírusu spočíva v jeho schopnosti v reinfikovať ľudí. Tí, ktorí boli infikovaní omikronom, hlásia druhé infekcie spôsobené jeho novšími verziami BA.2 alebo BA2.12.1 v Spojených štátoch alebo BA.4 a BA.5 v Južnej Afrike. Títo pacienti v mnohých prípadoch prekonali tretiu alebo až štvrtú infekciu v priebehu jedného roka. Niektorí z nich zároveň trpia príznakmi, ktoré pretrvávajú mesiace, čiže majú dlhodobý covid. "Pravdepodobne to bude nejaký dlhodobý model. Vírus sa bude ďalej vyvíjať a zrejme sa vyskytne veľa ľudí, ktorí sa budú opakovane infikovať," vyjadrila sa epidemiologička Juliet Pulliamová z Univerzity v Stellenbosch v Južnej Afrike pre denník The New York Times.

Väčšina ľudí sa nakazí aspoň niekoľkokrát do roka

Zatiaľ nie je možné vyjadriť v číslach, ako často sú ľudia opätovne infikovaní. Čiastočne aj preto, že mnohé infekcie sa neuvádzajú do štatistík. Pulliamová a jej kolegovia zhromaždili dostatok údajov z Južnej Afriky a zistili, že miera infekcií spôsobená omikronom je vyššia než pri predchádzajúcich variantoch. Ide, prirodzene, o trend, ktorý si nikto neželal. Odborníci sa totiž domnievali, že s nárastom prekonaných infekcií a zvyšujúcim sa počtom zaočkovaných sa zníži množstvo reinfekcií. Omikron však tieto vízie zmaril. Na rozdiel od predchádzajúcich mutácií to vyzerá tak, že tento variant a jeho ďalší potomkovia sa vyvinuli do takej formy, aby sa čiastočne vyhli imunite. Vďaka tomu sú všetci ľudia (vrátane prekonaných a úplne zaočkovaných) zraniteľní voči ďalším infekciám. "Ak to budeme zvládať ako teraz, tak väčšina ľudí sa nakazí aspoň niekoľkokrát do roka. Bol by som veľmi prekvapený, keby sa to takto nevyvíjalo," uviedol virológ Kristian Andersen z výskumného ústavu Scripps Research Institute v San Diegu.

Nové varianty však nezmenili základnú užitočnosť vakcín. Väčšina ľudí, ktorí majú tri alebo dokonca len dve dávky, neochorie na covid tak, aby potrebovali lekársku starostlivosť. Posilňovacia dávka teda síce znižuje možnosť reinfekcie, ale nie úplne. Na začiatku pandémie mnohí experti očakávali, že infekcia spôsobená SARS CoV-2 sa vyvinie ako chrípka a predpovedali, že podobne ako pri chrípke sa každý rok s najväčšou pravdepodobnosťou na jeseň vytvorí jedno veľké ohnisko. Možnosť, ako minimalizovať šírenie nového koronavírusu, spájali s očkovaním, ktoré by bolo realizované pred týmto obdobím. Namiesto toho sa ale tento vírus správa skôr ako štyria jeho blízki príbuzní, ktorí cirkulujú a spôsobujú prechladnutie počas celého roka.

Omikron vyvíja nové formy, ktoré prenikajú cez imunitnú obranu

V prípade, že sa reinfekcia stane normou, koronavírus sa nebude objavovať iba raz za rok v zimnom období a nebude to mierna nepríjemnosť z hľadiska miery chorobnosti a úmrtnosti, ktorú spôsobí. Podľa Pulliamovej sa síce objavili reinfekcie zapríčinené skoršími variantmi vrátane delty, ale boli relatívne zriedkavé. Vyzerá to však tak, že vlani v septembri sa tempo opakovaných infekcií v Južnej Afrike zvýšilo a do novembra, keď bol identifikovaný omikron, bolo výrazne vysoké. Tento dojem odráža to, čo sa v skutočnosti biologicky deje. Ide len o to, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí môžu mať reinfekciu. Omikron bol dostatočne odlišný od delty a delta zas od predchádzajúcich verzií vírusu, takže trend nárastu opakovaných infekcií bol očakávaný. Súčasný vývoj naznačuje, že omikron vyvíja nové formy, ktoré prenikajú cez imunitnú obranu s relatívne malými zmenami v jeho genetickom kóde. "Je to pre mňa trochu prekvapujúce. Myslel som si, že budeme potrebovať nejaký úplne nový variant, aby sme z tohto unikli. Ale v skutočnosti sa zdá, že to tak nie je," skonštatoval virológ Alex Sigal z Afrického inštitútu pre výskum zdravia.

Omikron spôsobuje slabšiu imunitnú odpoveď, ktorá v porovnaní s infekciami s predchádzajúcimi variantmi rýchlo ustupuje. Aj keď sú jeho novšie verzie úzko prepojené, z imunitného hľadiska sa dosť líšia, takže infekcia jedným nezanecháva veľa ochrany pred ostatnými a už vôbec nie po troch alebo štyroch mesiacoch. Dobrou správou zostáva, že väčšina ľudí, ktorí sú reinfikovaní novými verziami omikronu, vážne neochorie a že vírus zatiaľ nenašiel spôsob, ako úplne obísť imunitný systém. Napriek tomu každá infekcia predstavuje riziko vzniku dlhodobého covidu. Mnohí odborníci sa domnievajú, že ak chceme udržať krok s vyvíjajúcim sa vírusom, je potrebné aktualizovať vakcíny, to rýchlejším tempom, ako je to v prípade každoročných vakcín proti chrípke. Dokonca aj nedokonalá zhoda s novou formou koronavírusu môže povzbudiť imunitu a poskytnúť určitú ochranu. "Vždy, keď si už myslíme, že to máme za sebou a máme malý náskok, vírus nás dobehne. Neexistuje spôsob, ako ho dostať pod kontrolu," dodal Andersen.