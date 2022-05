VIDEO Mladík nakrúcal búrku, keď zachytil niečo podivné: Rútilo sa to priamo k zemi!

Na internete sa objavili zábery búrky v meste Lone Star v Texase, počas ktorej sa objavil na oblohe zvláštny objekt v tvare pruhu. Padal smerom na zem. "Nahrával som búrku a nemyslím si, že to vyzerá ako blesk," napísal istý Conner na Reddite, ktorý sa stal svedkom záhadného úkazu.

S niečím podobným sa vraj ešte nestretol. Doposiaľ nikdy nenakrúcal búrku na video, no v ten deň sa rozhodol, že to urobí. "Som otvorený akýmkoľvek návrhom, čo by to mohlo byť alebo čo to bolo. V najlepšom prípade to bol meteor a v najhoršom invázia mimozemšťanov," uviedol Conner.

Ľudia sa v komentároch podelili o svoje dojmy a postrehy. Mnohí sa domnievali, že ide o meteorit, no iní túto teóriu spochybňovali a tvrdili, že sa pohybuje príliš rýchlo na to, aby išlo o vesmírny kameň. Objavili sa aj špekulácie o guľovom blesku. Iní zas naznačovali, že záhadný pruh bol len efektom toho, ako bola búrka nakrútená.