Experti radia: Praktika, ktorú robí väčšina z vás v kúpeľni, škodí vašim očiam

Slzy sú dôležitou súčasťou zdravia a hygieny očí. Je to preto, že oči nepretržite pracujú na produkcii a distribúcii sĺz vyrobených z lipidov, vody a hlienu, ktoré pomáhajú očiam udržiavať ich normálne funkcie. "Slzy udržujú oči vlhké a hladké a pomáhajú sústrediť svetlo, aby ste jasne videli. Ochraňujú tiež oči pred infekciami a dráždivými vecami, ako je špina a prach," uviedli odborníci z amerického Národného očného inštitútu.

Suché oči môžu spôsobiť mnoho problémov, vrátane očných infekcií, poškodenia rohovky a dokonca straty zraku. Okrem celkového nepohodlia môžu ľudia so suchými očami zaznamenať začervenanie, citlivosť na svetlo, vláknitý hlien v očiach a pocit štípania alebo pálenia. Navyše, niektorí ľudia so suchými očami majú pocit, že im niečo uviazlo v očiach a pociťujú nepohodlie pri nosení kontaktných šošoviek. Môžu tiež zaznamenať zmeny videnia. Niektorí ľudia majú tendenciu často si pretierať suché oči. Aj keď to môže pomôcť stimulovať tok sĺz, zároveň to zvyšuje podráždenie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa expertov existuje jedna bežná príčina suchých očí, ktorá je u mnohých z vás bežnou súčasťou každodennej kozmetickej rutiny - používanie fénu. Táto aktivita môže spôsobiť odparovanie sĺz v dôsledku intenzity tepla a priameho prúdenia vzduchu alebo môže zhoršiť existujúce príznaky z iných príčin. Z tohto dôvodu Klinika Mayo navrhuje, aby ste sa vyhýbali fúkaniu vzduchu do očí. To zahŕňa prúdenie vzduchu zo sušičov vlasov, ohrievačov, klimatizácií alebo ventilátorov, ktoré môžu dráždiť oči znížením vlhkosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

Ak máte viac ako 50 rokov, vaše oči môžu produkovať menej vlhkosti, čo vedie k zhoršeniu príznakov. Za svrbivými očami môžu byť aj určité zdravotné ťažkosti a užívanie liekov. Suchosť očí spôsobuje aj užívanie antihistaminik, dekongestantov, hormonálnej substitučnej terapie, antidepresív a liekov na vysoký krvný tlak, akné či Parkinsonovu chorobu.