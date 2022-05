Poliaci poburujú INZERÁTMI na Facebooku: Hľadám ukrajinskú manželku, ešte nie sú skazené!

Od invázie Ruska na Ukrajinu prekročili poľsko-ukrajinské hranice už zhruba tri milióny ľudí. Ide hlavne o ženy s deťmi. Niektorí Poliaci - najmä tí po niekoľkých neúspešných vzťahoch s Poľkami alebo takí, ktorí si už roky nedokážu nájsť stálu partnerku - v tom vidia svoju šancu na úspešné manželstvo. Znalosti o Ukrajinkách čerpajú z internetu. Tam sa píše, že sú verné a pekné. Na rozdiel od Poliek, ktoré sú vraj lenivé a skazené.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Polak szuka żony Ukrainki, Ukrainka szuka męża Polaka :-)

Mám vlastný byt a dobrú prácu

V snahe spojiť týchto mužov so ženami z Ukrajiny vznikla facebooková skupina "Poliak hľadá ukrajinskú manželku. Ukrajinka hľadá poľského manžela". Skupina má už zhruba 20-tisíc členov, hlavne mužov. Tí na stránke zverejňujú svoje fotky s krátkym popiskom, napríklad: "Mám firmu a byt vo Varšave". "Zoznámim sa s Ukrajinkou do 40 rokov. Sám s bytom". "Súrne hľadám dievča z Ukrajiny. Mám vlastný byt a dobre platenú prácu. Vyžadujem: vek 16 až 25 rokov alebo 37 až 42, hmotnosť pod 70 kg." V skupine nie je veľa žien a keď už, tak sú to Poľky, ktoré sa hádajú s inzerujúcimi mužmi. Ukrajinky sa nevyskytujú vôbec alebo sa nevyjadrujú. Páni debatujú najmä medzi sebou. Obvykle urážajú vzhľad súpera a jeho zárobky. Ale aj ženy, ktoré sa opovážili sa vyjadriť. "Skrachovanec," píše istá Joanna pod fotkou Ireneusza. "Ďakujem za kompliment, teší ma, že sa ti nepáčim. Dávam prednosť ženám, ktoré majú v hlave viac než dve mozgové bunky," odpovedal Ireneusz.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Poľky sú lenivé a ješitné

Prečo Poliaci hľadajú za manželku Ukrajinku? "Poľky sú ješitné a dosť lenivé. Vidím to v práci: Poľky sa vyhýbajú akýmkoľvek úlohám, prehadzujú ich na Ukrajinky, ktoré pracujú poctivo a nevymýšľajú si. Bohužiaľ, sú prevažne vydaté a verné svojim mužom. Dokonca im ani nenapadne flirtovať. A nie Poľky, ale Ukrajinky sú najkrajšie na svete. A sú taktiež veľmi srdečné," tvrdí Lukasz. Niektorí členovia skupiny sa hnevajú, že administrátor povoľuje účasť Poliek. Viacerí z nich sú naozaj zúfalí. "Už pätnásť rokov hľadám ženu na internete a nemôžem ju nájsť. Mám 39. Narazil som na divné dievčatá. Najprv tvrdili, že chcú vzťah, ale potom otočili, že nehľadajú nič stále. Myslím si, že im išlo len o peniaze," napísal Marek.

Prieskumy ukazujú, že medzi mužmi v reprodukčnom veku prevažujú pravicové postoje, najčastejšie sa ale radikalizujú. Nacionalisti sa odvolávajú na archetyp muža, ktorý je bojovný, nezávislý a odvážny. To je silný archetyp, ktorému podliehajú hlavne ľudia vykonávajúci spoločensky málo prestížne povolanie, vysvetľuje profesorka Ewa Marciniaková z Varšavskej univerzity. Na druhej strane pohľady poľských žien sa od roku 2016, čiže od prvých čiernych protestov (proti zákazu interrupcií) stabilizovali.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

"Medzi mladými mužmi predstavuje os vzťahu súperenie so ženami, dokonca aj s vlastnou partnerkou. Poliakom sa zdá, že tradičný obraz ženy pri sporáku pasuje na Ukrajinky. To je, samozrejme, stereoty. Typická Poľka môže variť, ale povedzme len raz týždenne a spoločne s partnerom, ktorý sa okrem mužnosti vyznačuje i citlivosťou, spoluprácou a starostlivosťou. Poľky sú progresívnejšie, ale za tým sa neskrýva vyfantazírované želanie prevrátiť vzťahy hore nohami. Túžia viac po spolupráci a partnerstve a nie po vzťahu spočívajúcom v súperení," dodala profesorka.