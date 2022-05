Chcete žiť najdlhšie, ako sa len dá? Vedci stanovili diétu na DLHOVEKOSŤ, toto musíte jesť!

Gerontológ Valter Longo z University of Southern California v USA tvrdí, že existuje optimálny vzorec stravovania sa, ktorý zvýši vašu šancu dožiť sa vysokého veku. Aby zistili, ako by tento vzorec mohol vyzerať, spolu s kolegyňou Rozalyn Andersonovou z University of Wisconsin preskúmali literatúru o dlhovekosti a výžive u rôznych živých organizmov. Zistenia prirovnali k nášmu vlastnému druhu - človeku. "Skúmali sme prepojenie medzi živinami, pôstom, génmi a dlhovekosťou u krátkovekých druhov a spojili sme tieto pozorovania s klinickými a epidemiologickými štúdiami na primátoch a ľuďoch," vysvetlil expert.

Samozrejme, že jediný predpísaný spôsob stravovania sa pravdepodobne nikdy nestane univerzálnym prístupom. Kým pre niektoré živočíšne druhy je vhodná najmä strava bohatá na bielkoviny, u iných to môže byť opačne. Každá kombinácia stravovacích návykov má totiž svoje klady a zápory. To, čo vyhovuje a pomáha jednému, môžu druhému naopak škodiť. Spolupráca s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je preto najlepší spôsob, ako prispôsobiť tieto potreby konkrétnym jednotlivcom. Zdravotnícky priemysel však musí byť informovaný vedeckým konsenzom o špecifikách správnej výživy. Longova a Andersonovej štúdia existujúcej literatúry má za cieľ poskytnúť solídny základ pre pokračujúci výskum v oblasti dlhovekosti.

Podľa gerontológa je základom prijímať dostatočné množstvo nerafinovaných sacharidov, rastlinných bielkovín a rastlinných tukov. "Veľa strukovín, celozrnných potravín a zeleniny, niektoré ryby, žiadne červené mäso alebo spracované mäso a veľmi málo bieleho mäsa, nízky obsah cukru a rafinovaných obilnín, primerané porcie orechov a olivového oleja a trochu tmavej čokolády," tak znie jeho recept na dlhovekosť. Rovnako dôležité je naplánovať si čas konzumácie jedla. Je vhodné načasovať si jedlo v rámci dvanásťhodinového cyklu. Každé tri až štyri mesiace je zase vhodné absolvovať päťdňový cyklus hladovania, ktorý pomôže udržať krvný tlak pod kontrolou a znížiť riziká inzulínovej rezistencie.

Je potrebné poznamenať, že Longo má vlastnícky podiel v spoločnosti, ktorá vyrába potravinové produkty odporúčané pri pôste, čo znamená, že je dôležité brať takýto výskum s rezervou. Napriek tomu možno povedať, že na jeho odporúčaniach nie je nič kontroverzné. "Prijatím prístupu založeného na vyše storočnom výskume môžeme začať definovať diétu dlhovekosti, ktorá predstavuje pevný základ pre výživové odporúčania a budúci výskum," dodal odborník. Výskum bol zverejnený v časopise Cell.