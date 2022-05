Francúzska mníška (118) sa stala najstarším človekom na svete: Za svoju dlhovekosť vďačí TOMUTO

Do domova pre seniorov v Toulone, kde sestra André žije, jej prišiel blahoželať aj starosta. Žiadny špeciálny recept na dlhovekosť sa ale nedozvedel. Setra André povedala, že nažive ju držala hlavne práca a viera.

Japonka Tanaková zomrela 19. apríla. Najdlhšie žijúcou osobou na svete sa tak stala Lucile Randonová, ako znelo občianske meno mníšky pred zložením rádových sľubov. Sestra André sa narodila 11. februára 1904, teda desať rokov pred začiatkom prvej svetovej vojny. Hoci je teraz už slepá a pohybuje sa na vozíku, myseľ má stále jasnú a zostal jej aj zmysel pre humor.

"Hovorí sa, že práca zabíja, ale pre mňa to bola práve práca, čo ma držala pri živote. Pracovala som až do svojich 108 rokov," povedala rádová sestra, ktorá pôsobila v nemocnici, starala sa o deti a siroty a ešte pred desiatimi rokmi sa v domove starala o ostatných obyvateľov, ktorí boli často oveľa mladší ako ona. Keď sa jej pred pár dňami pýtali na tajomstvo, ktoré stojí za jej dlhovekosťou, odvetila, že "to vie len pánboh", ktorý na ňu podľa jej slov najskôr zabudol. Sestra André dokonca prekonala aj COVID-19, ktorým sa vlani nakazila. Bez závažnejších príznakov sa po troch týždňoch uzdravila práve včas na oslavu 117. narodenín.

Sestra André je v súčasnosti s prehľadom najstaršou osobou na svete, na druhom mieste je 115-ročná Polka. Rekord najdlhšie žijúcej osoby vôbec drží iná Francúzka Jeanne Calmentová, ktorá zomrela v roku 1997 vo veku 122 rokov.