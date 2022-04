Znepokojujúci objav na Google Maps: FOTO z ukrajinského Kyjeva si ľudia nevedeli vysvetliť

V Google Maps možno nájsť čokoľvek, ako napríklad ženskú hlavu bez trupu a končatín. Tento záber sa objavil vo fóre na Reddite. Podľa súradníc ide o Sky Family Park v centre Kyjeva na Ukrajine, zábavnom centre s bazénom, motokárovou dráhou a trampolínami. Park je momentálne uzavretý z dôvodu prebiehajúceho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, takže je zrejmé, že záber je staršieho dáta.

"To je strašidelné. Skvelý objav," skonštatoval jeden z komentujúcich. Niekto iný uviedol, že mu to pripomína populárnu videohru The Sims, v ktorej hráči vytvárajú virtuálnych ľudí a riadia ich životy. Iný užívateľ ponúkol skutočné vysvetlenie, ako vznikla plávajúca hlava. "Vyzerá to tak, že viac ako jeden záber je nesprávne spojený s ostatnými. Pozrite sa na hornú dosku zadnej časti lavice. Pozrite sa aj na vrch koša."

Ešte bizarnejšie je, že tento objav prichádza po tom, čo užívatelia na Google Maps narazili na záber muža so všetkým, len nie s hlavou. Bezhlavý muž, ktorý sa nachádza v Brooklyn Navy Yard v New Yorku, sa objavil na Street View oblečený v bezpečnostnom obleku. Predmetné miesto sa nachádza v blízkosti veľmi bezpečnej oblasti vlastnenej námorníctvom USA.