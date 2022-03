Žena varuje ostatné matky: So synčekom mala nehodu, život mu vraj zachránila jediná vec

Keď Zoe Broeková v júli 2020 odišla z domu so svojím desaťmesačným synom Jaxonom, odhadovala, že cesta k jej rodičom bude trvať asi dvadsať minút. Vtedy 21-ročná mamička bola na ceste iba dve minúty, keď na vlastné oči musela sledovať, ako jej syn bojuje o život. Obaja sa totiž stali účastníkmi dopravnej nehody. V rozhovore pre 7News vysvetlila, ako Jaxon pri hororovej havárii utrpel zlomeninu lebky, krvácanie do mozgu a roztrhané väzivo na krku. Verí však, že by zranenia mohli byť ešte horšie, keby ho neposadila do autosedačky v protismere jazdy. "Keby som nevedela, že ho mám usadiť proti smeru jazdy, určite by tu už teraz nebol, ako mi povedali aj lekári," povedala Zoe.

Test bezpečnosti

Po tom, čo syna pripútala, vykonala test bezpečnosti, v ktorom sa pokúsila umiestniť pár prstov pod bezpečnostný pás, aby skontrolovala, či je dostatočne utiahnutý. Broeková si na samotnú nehodu nespomína a len slabo si pamätá presun do sanitky. Kvôli vlastným zraneniam strávila noc v nemocnici. Až neskôr mala možnosť konečne vidieť Jaxona. "Nič ma nedokázalo pripraviť na to, že uvidím svojho malého chlapčeka v tej masívnej posteli s toľkými hadicami a drôtmi. Jeho tvár nevyzerala vôbec ako kedysi. Všetko mal opuchnuté, od očí cez prsty na rukách až po úbohé malé prsty na nohách," uviedla matka.

Počas mesačného pobytu v nemocnici absolvoval Jaxon štyri veľké operácie. Našťastie nebude mať žiadne trvalé následky. "Keď som otehotnela, zabávala som sa čítaním a plánovaním vecí. Z nejakého dôvodu som sa zahĺbila do informácií o bezpečnosti v aute. Neviem, prečo som bola posadnutá práve ňou, ale som veľmi rada, že som to urobila," dodala Zoe. Teraz verejne prehovorilla o svojej skúsenosti v nádeji, že austrálska vláda prehodnotí bezpečnostné usmernenia, ktoré uvádzajú, že deti môžu cestovať v sedačkách umiestnených v smere jazdy už od šiestich mesiacov.