Expert na cestovanie radí: Nikdy by ste sa nemali ubytovať vyššie než na štvrtom poschodí hotela

OXFORD - Odborník na cestovnú bezpečnosť sa podelil o svoje presvedčenie, že každý, kto býva v hoteli, by sa mal vyhýbať pobytu nad štvrtým poschodím budovy. Podľa jeho slov je v hoteloch len jedno poschodie, v ktorom budete úplne v bezpečí. Vyvarovať by ste sa mali aj čítaniu čísla svojej izby nahlas.

Expert na cestovné riziká Lloyd Figgins, ktorý bol kedysi vojakom, sa podelil so svojimi radami ohľadom bezpečného cestovania. Domnieva sa, že najbezpečnejšie poschodie v hoteli či akejkoľvek budovy slúžiacej na ubytovanie medzi druhým a štvrtým podlažím. "Keď prídete do hotela, ocitnete sa v neznámom prostredí, o ktorom si myslíte, že je bezpečné. Problémom je, že ak by sa mal spustiť požiarny poplach, čo budete robiť? Viete, kde je požiarny východ? Ako sa k nemu dostať?" pýta sa.

Figgins odporúča, aby ste si po príchode do hotela prešli mapu s trasou k požiarnemu schodisku a spočítali počet dverí medzi vašou izbou a požiarnym schodiskom. "Uistite sa, že ste ubytovaní medzi druhým a štvrtým poschodím hotela, pretože rebrík hasičského zboru len zriedka siaha nad štvrté poschodie," upozornil.

Galéria fotiek (3) Trinásť osôb prišlo o život pri požiari bytového domu vo Filadelfii

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke

Ďalej vysvetlil, prečo nie je dobrý nápad ubytovať sa na nižšom ako treťom podchodí. Podľa jeho slov je na nižšom poschodí vyššia pravdepodobnosť, že vás niekto okradne. "Hotely priťahujú zločincov, pretože je v nich ubytovaných veľa ľudí s cennosťami alebo majetkom, ktorý majú buď vo svojich izbách, alebo pri sebe." Zlodeji sa môžu zdržiavať na recepciách a v lobby, kde predstierajú, že sú obyčajnými cestujúcimi, ktorí sa chcú ubytovať v hoteli. Hľadajú ľudí, ktorí sa prihlasujú sami, pretože môžu započuť, akú izbu im pridelili, keď napríklad recepčná povie číslo izby. Keď potom uvidia túto osobu v bare alebo reštaurácii, vedia, že hotelová izba je prázdna a je nepravdepodobné, že by ich niekto rušil pri krádeži.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Pixabay

Zlodeji ovládajú podľa neho spôsob, ako sa dostať dovnútra vašej izby. V niektorých prípadoch môžu dokonca prinútiť zamestnancov upratovacej služby, aby im ju otvorili izbu. Odporúča sa preto zabezpečiť dvere aj inak ako kľúčom, napríklad zarážkou do dverí.