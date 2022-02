Varovanie pre hostí: Predtým, ako sa začnete vybaľovať v hotelovej izbe, skontrolujte TOTO

LONDÝN - Pokiaľ sa radi ubytovávate v hoteloch, mali by ste zbystriť pozornosť. Pred vybalením sa v hotelovej izbe podľa najnovších odporúčaní treba v prvom rade skontrolovať dvere. Tie totiž nie vždy fungujú tak, ako majú a niektorí ľudia to môžu využiť na svoje obohatenie sa či dokonca ešte niečo horšie.

Keď sa ubytujete v hoteli, je veľmi nepravdepodobné, že ako prvé skontrolujete dvere a zámok na izbe. Nerobí to takmer nikto, no je to veľká chyba. Varovali pred tým turisti, ktorí mali zlé skúsenosti s ubytovaním v hoteloch.

Väčšina hotelov používa v súčasnosti elektrické karty, ktorými si pohodlne otvoríte dvere. Niekde sa však nachádzajú aj dvere na západky alebo závory. Na Reddite sa objavilo varovanie pre všetkých návštevníkov hotelov. "Predtým, ako sa ubytujete, skontrolujte vstupné dvere, či sa dajú bezpečne zavrieť. Uistite sa, že dvere majú funkčnú závoru, ktorú môžete zasunúť zvnútra a ak je závora zlomená, vôbec tam nie je alebo je zámok v takom stave, že sa nedá zavrieť, požiadajte o inú izbu. Väčšina hotelov by vám to mala poskytnúť bezplatne," píše sa v profile.

Niektorí užívatelia sa pod príspevkom podelili o svoje nepríjemné skúsenosti s ubytovaním. "Bola som raz ubytovaná v jednom hoteli, kde mali ešte klasické kľúče od izieb. Ráno som spala v posteli a zrazu niekto otvorí dvere. Mohla to byť síce len upratovačka, ale ide tu o princíp," vyjadrila sa jedna žena.

"Moja teta sa ubytovala v hoteli a išla s kamarátmi do mesta. Tam si ju všimol jeden chlap a sledoval ju až do hotela. Teta šla spať a ten neznámy si vypýtal na recepcii kľúče od jej izby. Neviem, akým zázrakom presvedčil personál, že moju tetu pozná. Teta sa tej noci zobudila na hlasné chrápanie. Začala kričať, pretože na koberci vedľa postele spal opitý muž," píše sa v jednom z komentárov. Iní hostia mali zase nepríjemné skúsenosti so zamykaním dverí. "Nevedeli sme sa zamknúť, pretože na dverách, kde sa vsúva karta, bola natlačená ceduľa 'Zákaz fajčiť!'. Skoro nás porazilo, pretože sme už boli vybalení a osprchovaní."