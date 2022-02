Výskum odhalil, že pitie tohto druhu alkoholu má chrániť pred nákazou KORONAVÍRUSOM: Vysvetlenie epidemiológa

MELBOURNE - Nový výskum sa dostal do pozornosti vedcov aj laickej verejnosti po celom svete. Spomedzi mnohých zistení týkajúcich sa alkoholických nápojov a covidu-19 uvádza, že pitie červeného vína súvisí so znížením rizika nakazenia sa vírusom. Podľa experta je však toto zistenie skreslené a nie je pravdivé.

Čínska štúdia zverejnená minulý mesiac v časopise Frontiers in Nutrition zistila, že pitie červeného vína súvisí so znížením rizika infikovania sa koronavírusom. Docent na Deakin University v austrálskom Melbourne Hassan Vally má však na to iný názor. Podľa jeho slov je táto práca skvelým príkladom toho, prečo sú mnohé štúdie zaoberajúce sa stravou a zdravím nespoľahlivé a je potrebné ich interpretovať opatrne. "Obmedzenia v spôsobe, akým sa mnohé z týchto výskumov vykonávajú, sú dôvodom, prečo často počúvame, že raz je pre nás niektoré jedlo dobré a vzápätí je to vyvrátené v inej štúdii," uviedol Vally epidemiológ a infektológ v článku zverejnenom v časopise The Conversation.

Ďalej prezradil niektoré z dôvodov, prečo môžu byť zistenia spomínanej štúdie zavádzajúce. "Pravdepodobne najpútavejšie z mediálneho hľadiska bolo, že pitie jedného až štyroch pohárov červeného vína týždenne bolo spojené s približne desaťpercentným znížením rizika ochorenia COVID-19. Pitie piatich a viac pohárov červeného vína týždenne bolo spojené so znížením rizika o 17 percent," vysvetlil. Pri pití bieleho vína a šampanského bol účinok menší. Naopak, pitie piva bolo spojené so sedem až 28-percentným zvýšením rizika covidu. Podľa zistení zvyšujú riziko ochorenia aj liehoviny. Kým častejšie pitie alkoholu v malých množstvách je spojené s nižším rizikom, pitie väčšieho množstva alkoholu bolo spojené so zvýšeným rizikom nákazy.

Korelácia sa nerovná príčinnej súvislosti

"Prvým a najzreteľnejším dôvodom, prečo treba byť opatrný pri interpretácii tejto štúdie, je korelácia, ktorá sa nerovná príčinnej súvislosti," podotkol Vally. Podľa neho je dôležité rozlišovať medzi dvoma premennými, ktoré sú jednoducho navzájom prepojené a jedna spôsobuje druhú. Epidemiológ vysvetlil, že analýza bola dokončená z údajov zozbieraných z veľkej longitudinálnej štúdie, čiže takej, v ktorej experti hľadajú účastníkov a sledujú ich v priebehu času, aby získali informácie o ich správaní a zdraví. Údaje pre výskum pochádzali z britskej biomedicínskej databázy UK Biobank. Keďže išlo o observačnú štúdiu, v ktorej boli zozbierané a analyzované údaje od normálne žijúcich ľudí, dá sa s istotou povedať, že pitie červeného vína bolo spojené s nižšou pravdepodobnosťou diagnostikovania COVID-19. To ale neznamená, že ide o príčinnú súvislosť.

Je celkom možné, že toto spojenie odráža iné rozdiely medzi ľuďmi, ktorí pijú červené víno a tými, ktorí prekonali covid. Tento jav sa nazýva "zmätenie". Je veľmi ťažké úplne odstrániť jeho účinok v pozorovacích štúdiách. "Hoci sa výskumníci pokúsili štatisticky upraviť výsledky, aby zohľadnili niektoré zjavné ‚mätúce‘ faktory v tejto štúdii, ako je vek, pohlavie a úroveň vzdelania, tento typ úpravy nie je dokonalý," myslí si austrálsky odborník.

Údaje o pití alkoholu sú nespoľahlivé

V zhromaždených údajoch týkajúcich sa vzorcov pitia alkoholu existujú dve hlavné obmedzenia. Prvým je zhromažďovanie informácií o tom, čo ľudia jedia a pijú. Takéto informácie sú totiž notoricky nespoľahlivé. Druhým hlavným obmedzením bolo, že výskumníci zozbierali údaje o vzorcoch pitia alkoholu na začiatku tejto dlhodobej štúdie a vyhodnotili ich o mnoho rokov neskôr, keď dokončili analýzu. To znamená, že na začiatku sa zamerali na pitie a predpokladali, že ľudia mali rovnaké pitné režimy počas celého výskumu. "Je zrejmé, že pitný režim človeka sa môže v priebehu rokov značne zmeniť, takže to tiež prináša veľké množstvo potenciálnych chýb," upozornil Vally.

Význam pre verejné zdravie je otázny

Vzhľadom na obrovský prínos, ktorý možno získať z iných opatrení, ako je nosenie rúšok, dodržiavanie spoločenského odstupu, lepšia hygiena rúk a očkovanie, je toto zníženie rizika (ak je skutočné) okrajové a nepredstavuje žiadnu významnú ochranu pred COVID-19, zhrnul Valley. "Realita je taká, že pitie červeného vína výlučne na zníženie rizika nákazy koronavírusom nie je niečo, čo možno na základe tejto štúdie odporučiť, najmä vzhľadom na ďalšie potenciálne škodlivé účinky pitia alkoholu," dodal.