KORONAVÍRUS Nová vakcína nie je vôbec žiadaná: Záujem o očkovanie v Afrike je mizerný

"Ak nedostaneme žiadne objednávky na vakcínu proti ochoreniu COVID-19, tak nebude existovať žiaden dôvod na zachovanie týchto výrobných liniek," uviedol v utorok predstaviteľ spoločnosti Aspen Stavros Nicolau.

"Ak Aspen nedokáže zabezpečiť výrobu, aký to má potom zmysel pre ostatných a prečo by niekto ďalej investoval do (afrického) kontinentu?" pýta sa Nicolau.

Zaočkovaných nie je ani 16 percent ľudí

Spoločnosť Aspen so sídlom v meste Durban vlani v novembri uzavrela dohodu s americkou farmaceutickou firmou Johnson & Johnson o výrobe proticovidovej vakcíny pre africký kontinent s názvom Aspenovax. Dohoda bola sfinalizovaná v marci.

Napriek dostatku proticovidových vakcín bolo doposiaľ v Afrike zaočkovaných iba 15,8 percenta populácie, vyplýva z údajov Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.