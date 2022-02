Prekonali ste COVID dvakrát? Profesor odhalil, čo znamená reinfekcia pre vašu imunitu

Jedna z prvých hlásených reinfekcií COVID-19 bola hlásená u 33-ročného muža z Hongkongu. Prvýkrát covid prekonal v marci 2020, druhá infekcia geneticky odlišným vírusom mu bola diagnostikovaná o 142 dní neskôr. Odvtedy sa správy o reinfekcii stali bežnými, najmä s príchodom variantu omikron. Skorší výskum z Južnej Afriky, ktorý doposiaľ nebol posúdený inými vedcami, naznačuje, že riziko reinfekcie sa po príchode omikronu rýchlo a podstatne zvýšilo.

Profesor Paul Hunter z University of East Anglia vo svojom článku zverejnenom na portáli The Conversation vysvetlil, prečo pribúda počet reinfikovaných ľudí. Ľudská imunita podľa neho často nestačí na to, aby zabránila infekcii. Môže to byť spôsobené objavením sa nového vírusového variantu, ako je omikron, ktorý je v dôsledku mutácií pre imunitný systém menej rozpoznateľný. To znamená, že vírus obchádza už skôr nadobudnutú imunitu. Rovnako to môže byť preto, že sa imunita od poslednej nákazy či vakcinácie oslabila. Hunter preto zdôraznil dôležitosť posilňovacej dávky. Koronavírus sa takmer vždy dostane do ľudského tela cez nos a hrdlo. Imunita v slizniciach týchto oblastí má tendenciu byť relatívne krátka v porovnaní so systémovou imunitou v celom tele.

Ako časté sú reinfekcie?

Spojené kráľovstvo nedávno začalo zverejňovať údaje o reinfekciách na svojom informačnom paneli o COVID-19. Za reinfikovanú osobu je v tomto prípade považovaná osoba, ktorá má nový pozitívny výsledok testu na koronavírus viac ako 90 dní po poslednej infekcii. Do 6. februára 2022 bolo v Anglicku viac ako 14,5 milióna primárnych infekcií a približne 620 000 reinfekcií, teda jedna reinfekcia na každých 24 primárnych infekcií. Viac ako polovica všetkých reinfekcií bolo hlásených od 1. decembra 2021, čo opäť naznačuje, že riziko reinfekcie sa podstatne zvýšilo s nástupom omikronu.

Je priebeh ochorenia pri reinfekcii miernejší?

Primárne infekcie u očkovaných ľudí (ktorí majú určitú imunitu proti covidu) sú vo všeobecnosti menej závažné než u neočkovaných ľudí (ktorí nemajú žiadnu imunitu), preto je miera hospitalizácií u očkovaných nižšia. "Je preto rozumné predpokladať, že vo všeobecnosti by reinfekcie mali byť menej závažné ako tie primárne, pretože reinfikovaná osoba bude mať určitú už existujúcu imunitu voči primárnej infekcii. Navyše, veľa ľudí sa medzi infekciami dá zaočkovať, čo ešte viac zvýši ich imunitu," vysvetlil Hunter. Priebeh reinfekcie tiež môže závisieť od toho, kedy sa nakazíte.

Otázkou, ktorá zostáva nezodpovedaná, je podľa profesora to, či je infekcia spôsobená omikronom u neočkovanej osoby menej závažná, ak táto osoba už bola infikovaná. Pri malom omikronovom ohnisku v americkej domácnosti sa jedna neočkovaná osoba nakazila vírusom prvýkrát a ďalší štyria neočkovaní druhýkrát. "Priebeh covidu u osoby, ktorá zažila vírus prvýkrát, bol závažnejší ako u reinfikovaných, ale kvôli veľmi malému počtu prípadov je ťažké určiť akékoľvek definitívne závery." Na druhej strane sa v minulosti vyskytli správy o závažnejších priebehoch ochorenia spôsobených reinfekciou. Takže aj keď je pravdepodobné, že reinfekcie by mali byť miernejšie, v súčasnosti odborníkom stále chýbajú spoľahlivé dôkazy, ktoré by to dokazovali.

Posilňujú reinfekcie imunitu?

"Takmer určite áno," poznamenal Hunter. Jediná predchádzajúca infekcia poskytuje podobnú ochranu pred omikronom ako dve dávky vakcíny, takže je rozumné predpokladať, že reinfekcie tiež posilnia imunitu. Takáto imunita ale stále nebude stopercentná.