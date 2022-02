WhatsApp má tento rok zaviesť štyri veľké zmeny: Používatelia, na tieto sa pripravte

Vylepšenia hlasových poznámok

Hlasové poznámky sú jednou z najužitočnejších funkcií WhatsAppu, najmä pokiaľ ide o dlhé príbehy, ktoré sa nechcú nikomu písať. Hovory a iné prerušenia však môžu zdĺhavú poznámku ľahko prekaziť a prinútiť používateľa k otravnému reštartu. WhatsApp sa tým zaoberá a pracuje na spôsobe, ako tento problém odstrániť. Podľa beta testovania je na ceste veľmi potrebný nástroj na pozastavenie a obnovenie obsahu. K dispozícii bude tiež možnosť zobraziť ukážku záznamu pred stlačením tlačidla Odoslať.

Presúvanie chatov WhatsApp medzi iOS a Android

Prepínanie medzi iOS a Android je zložité, presun chatov na WhatsApp je ale ešte väčší problém. Spoločnosť si to uvedomuje a konečne sa snaží celú vec vyriešiť. Takže čoskoro, keď sa rozhodnete prejsť z iPhone na Android alebo naopak, bude to dúfajme menej problematické.

Reakcie na WhatsApp

Možnosť označiť, že sa používateľom niečo páči alebo správy so srdiečkami v iných aplikáciách, ako je Facebook Messenger, oceňujú najmä tí, ktorí radi rýchlo vyjadrujú názor na nejakú konverzáciu bez toho, aby sa do nej aktívne zapojili. Vyzerá to tak, že čoskoro to umožní aj WhatsApp. Podľa uniknutých screenshotov budú reakcie rovnaké, čiže palec hore, srdce, smejko, smutné emotikony a ďakovné modlitbové ruky.

Vylepšené zabezpečenie WhatsApp

S množiacimi sa prípadmi podvodov a ohrozenia je vítané čokoľvek, čo zvýši bezpečnosť. Obzvlášť užitočné to bude pre tých, ktorí využívajú WhatsApp Web. Spoločnosť pracuje na spôsobe, akým by používatelia mali možnosť povoliť, resp. zakázať dvojstupňové overenie z webu a mohli spravovať prístup k svojmu WhatsAppu.