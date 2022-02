Vedci použili dešifrovaciu techniku z druhej svetovej vojny, narazili vďaka tomu na unikátny objav

LONDÝN - Na svete sa vyskytuje približne 73-tisíc stromov, pričom viac ako 9-tisíc z nich nebolo zatiaľ vedecky zdokumentovaných. Vyplýva to z nového globálneho odhadu, na ktorom spolupracovali výskumníci z celého sveta. Použili pri tom britské dešifrovacie techniky z druhej svetovej vojny, informoval denník The Guardian.

Vedci z 90 krajín sveta zhromaždili informácie o 38 miliónoch stromov. V niektorých prípadoch museli dokonca stanovať v odľahlých oblastiach, aby sa k stromom vôbec dostali. Podľa výskumu sa na svete nachádza o 14 percent viac druhov stromov, ako sa pôvodne predpokladalo. Väčšina z nich sa nachádza v tropických dažďových pralesoch, ktorých je na planéte vplyvom odlesňovania a zmene klímy stále menej.

"Zdokumentovať naše lesy je pre celý svet obrovská výzva," uviedol ekológ pôsobiaci na americkej univerzite Purdue a jeden zo spoluautorov štúdie Jingjing Liang. Počítanie druhov stromov prirovnal ku stavebnici, na ktorej sa podieľali výskumníci z rôznych častí sveta. Štúdia bola zverejnená v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Vedci predpokladajú, že na svete je 9 200 druhov stromov, ktoré neboli doposiaľ zdokumentované. Navyše viac ako 40 percent z nich sa nachádza v Južnej Amerike. Domorodé komunity niektoré z týchto stromov možno poznajú, no v zozname sú stromy aj z takých oblastí, kam ľudská noha ešte nevkročila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Technika z druhej svetovej vojny

Najväčšou rozmanitosťou sa pýši zrejme Amazonská nížina, kde na jeden hektár pripadá 200 druhov stromov. Predpokladá sa, že je to spôsobené vplyvom teplého podnebia s veľkým počtom zrážok. Na odhad počtu doteraz nezdokumentovaných druhov stromov použili vedci štatistickú techniku, ktorú vytvorili vedci Alan Turing a jeho asistent Irving Good, keď sa počas druhej svetovej vojny snažili prelomiť nemecké rádiové depeše šifrované strojom Enigma. Metóda, ktorú vyvinula Anne Čaová z Taiwanu, pomohla nájsť lokalitu niektorých druhov pomocou dát o pozorovaných vzácnych druhoch. Kód v podstate používa informácie o druhoch, ktoré sú zaznamenané maximálne jeden alebo dva razy.

Galéria fotiek (4) Zdroj: cia

Myšlienka o zdokumentovaní všetkých druhov stromov na planéte Zem sa zrodila pred desiatimi rokmi, kedy Liang objavil vo svojej zásuvke informácie o stromoch na Aljaške. Nové informácie na neho zapôsobili a povedal si, že ich dostane na internet. Prerástlo to až do takéhoto výskumu. "Ľudia sa mi spočiatku smiali," poznamenal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Neexistuje žiadna štúdia o tom, ako sa stromy na Zemi menili v priebehu času. Experti sa ale domnievajú, že mnohým druhom stromov hrozí vyhynutie. Obávajú sa, že zo zemského povrchu vymiznú ešte skôr, ako ich stihnú zdokumentovať.