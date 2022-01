Fotil si prírodu na Aljaške, keď zrazu narazil na... Toto je neuveriteľné, aj keď ide o pravé FOTO!

ALJAŠKA - Pokiaľ neberieme do úvahy národné parky, tak prírodný ekosystém pre voľne žijúce zvieratá sa neustále zmenšuje. Dôkazom toho je aj nasledovný, priam bizarný pohľad na ľadového medveďa. Môže to mať fatálne následky pre zvieraciu ríšu.

Ed Boudreau (58) rád fotí prírodu na Aljaške. Pred pár dňami sa mu na Barter Island podarilo zachytiť obrovského a veľmi tučného ľadového medveďa, uvádza Media Drum World. Pri pohľade na fotky by ste si možno pomysleli, že ich niekto následne upravil, no nie je to tak. Ed zrejme zastihol medveďa tesne po prebratí, pretože sa ťažkopádne postavil z piesku a bol ešte pokrytý hnedými škvrnami. Mohutná šelma potom podišla k rybníku a prezerala si svoje telo v odraze vodnej hladiny. "Medvede, ktoré sa zdržiavajú v lokalite ostrova Barter na Aljaške, sme fotili asi dva dni. Všetky sa zdali byť na pohľad zdravé, teda bez žiadnej nadváhy," objasňuje Ed Boudreau.

Zdroj: profimedia.sk

Na tretí deň ale prišla hustá hmla, ktorá Boudreauovi znemožnila urobiť ďalšie snímky. Na obzore videl len siluety medveďov. Keď sa vyjasnilo, pri brehu rybníka sa objavil obrovský jedinec s nadváhou. "Všetci sme boli tak ohromení, že sme len zostali stáť. Nikomu okrem mňa nenapadlo medveďa odfotiť," spomína si. Neskôr vysvitlo, že šlo o notoricky známeho medveďa na Aljaške, ktorého prezývajú "tučný Albert".

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Zatiaľ čo dospelé samce ľadového medveďa vážia okolo 445 kilogramov, Albert váži až 680 kg. Tučný Albert však nie je najtučnejší ľadový medveď, akého sa podarilo v prírode spozorovať. Rekord drží tonu vážiaci medveď, ktorého sa podarilo zachytiť ešte v roku 1960.