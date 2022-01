VIDEO Neuveríte, čo spravil meteorológ počas predpovede počasia! Keď to začuli, hanbili sa aj za neho

Meteorológ pracujúci pre televíznu stanicu WDRB v Louisville v štáte Kentucky Marc Weinberg minulý týždeň divákov informoval o studenom fronte na stredozápade, keď sa počas vysielania na chvíľu odmlčal. V priamom prenose bolo zrazu počuť, ako si uľavil.

More weathermen excitement! Did this Louisville weatherman fart on air?? pic.twitter.com/ySryZb96vn — Matt Jones (@KySportsRadio) January 19, 2022

Jeden z divákov zaznamenal tento moment na video, ktoré zverejnil na internete. Prakticky okamžite sa stalo hitom a zaplavili ho tisícky komentárov. "Ten neutajil," napísal užívateľ známy ako Adam Joseph. "Neviem, ktorá je moja obľúbená časť. Že sa také niečo vôbec stalo alebo to, že stíchol kvôli dramatickému efektu alebo že to rozkolísalo jeho telo," komentoval Tyler Ryan.

Don't know what my favorite part is...that it happened, he stopped for dramatic effect, or that it actually rocked his body...HAHAHAHAHAHA https://t.co/ouFqFb6Uee — Tyler Ryan (@tylerryan) January 20, 2022

Väčšina ľudí by sa pri podobnom incidente snažila vypustenie vetrov zakryť, napríklad tým, že by pokračovali v rozprávaní, akokeby sa nič nestalo. To ale Weinberg neurobil. "Myslím si, že to bol teplý front, ktorý sa priblížil z juhu," okomentoval video Ryan Waddles. "Navrhujem alternatívny titulok: ‚Meteorológ nedokázal ovládnuť vetry‘," napísal zas Ryan Trout. Weinberg sa doposiaľ k incidentu nevyjadril, no dá sa predpokladať, že mu tento typ pozornosti nie je vôbec príjemný.