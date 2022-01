Pijete viac ako dva poháre tohto NÁPOJA denne? Výrazne tým zvyšujete riziko vzniku rakoviny

Pri rakovine čriev choroba začína v hrubom čreve a väčšinou sa vyvíja z predrakovinových výrastkov nazývaných polypy. Nie všetky z nich sa stanú rakovinovými, ale ak lekár nejaké nájde, odstráni ich, aby sa predišlo onkologickému ochoreniu. Ak sa však rakovina zachytí včas, dá sa vyliečiť. Zdravý životný štýl môže výrazne zmierniť prípadné riziká. Výskum zverejnený v časopise Gut odhalil súvislosť medzi sladenými nápojmi a smrteľnou chorobou. Experti z Francúzska a USA zistili, že dospelí, ktorí každý deň konzumujú dva alebo viac týchto nápojov, aby uhasili svoj smäd, zdvojnásobujú riziko rakoviny hrubého čreva pred dosiahnutím veku 50 rokov. Platí to hlavne u žien.

Nealkoholické sladené nápoje, nápoje s ovocnou príchuťou a športové a energetické nápoje predstavujú významnú hrozbu, zistila štúdia. Vedci monitorovali 95 464 účastníkov počas 24 rokov, pričom brali do úvahy ich rodinnú anamnézu rakoviny čriev, ich životný štýl a to, čo jedli a pili. V priebehu rokov zistili, že u 109 žien, ktoré mali v dospelosti vyšší príjem sladených nápojov, sa vyvinula rakovina čriev pred dosiahnutím veku 50 rokov. U tých, ktoré pili dve alebo viac porcií nápoja každý deň, sa uvádzalo, že mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny čriev v porovnaní so ženami, ktoré vypili menej ako jednu porciu týždenne. Každá denná porcia sladeného nápoja bola spojená s o 16 percent vyšším rizikom, pričom toto číslo sa v období dospievania zvýšilo na 32 percent. Ak boli tieto nápoje nahradené umelo sladenými nápojmi, kávou alebo polotučným, resp. plnotučným mliekom, riziko rakoviny hrubého čreva sa znížilo o 36 percent.

Odborníci dospeli k záveru, že konzumácia sladených nápojov môže výrazne prispieť ku skorému vzniku rakoviny čriev. "Zníženie príjmu a/alebo nahradenie inými zdravšími nápojmi medzi dospievajúcimi a mladými dospelými môže slúžiť ako potenciálna akčná stratégia na zmiernenie rastúcej záťaže rakoviny čriev pred dosiahnutím veku 50 rokov," vysvetlili.

Skríning je jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť včasnú diagnózu. Existujú však aj iné veci, ktoré môže urobiť každý, aby znížil riziko smrteľnej choroby. Uvedomenie si príznakov rakoviny hrubého čreva, zistenie akýchkoľvek zmien a kontrola u praktického lekára môže znamenať záchranu života. Medzi päť hlavných symptómov rakoviny hrubého čreva patrí krvácanie z konečníka alebo krv v stolici a zmena vašich bežných návykov pri toalete, napríklad jej častejšia návštevy. Príznakom môže byť aj bolesť alebo hrčka v bruchu, extrémna únava a chudnutie.