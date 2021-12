Veľký pozor na tieto jedlá! Pri ich pravidelnej konzumácii môžete dostať RAKOVINU

LONDÝN - Rakovina je jednou z najväčších hrozieb pre náš život. Vedeli ste, že potraviny, ktoré zvyknú byť súčasťou našej každodennej stravy, ju môžu do istej miery vyvolať? Pozrite si zoznam niektorých jedál, na ktoré Slováci nedajú dopustiť, no na druhej strane môžu vyvolať smrteľné ochorenie.

Konzervované jedlá

Mnoho jedál v konzervách obsahuje chemikáliu bisfenol (A alebo BPA), ktorá ovplyvňuje spôsob funkcie mozgu, opisuje Buzzaura. Mnoho takýchto potravín je preto zodpovedných za vznik rakoviny.

Hovädzie a spracované mäso, údeniny, lososy z chovných staníc

Schválne sme sem uviedli všetky druhy mäsa, ktoré môžu spôsobovať rakovinu. Chovné lososy sú kŕmené neprirodzenou stravou, ktorá môže obsahovať rôzne pesticídy alebo antibiotiká pre väčší vzrast a aby ryby vo vode neochoreli a neuhynuli. Takýmto rybám sa tvorí aj tuk, ktorý však nie je zdravý, ako to býva u lososa odchyteného vo voľnej prírode. Spracované mäso v slanine, klobásach či párkoch je doslova nabité konzervantmi, aby dlhšie vydržalo. Pre naše telo je to však škodlivé. Pri údeninách je to zase decht, pozostatok dymu, ktorý je známym karcinogénom. Pri hovädzom mäse sa možno budete čudovať, no ak ho muži konzumujú každý deň, riziko vzniku rakoviny sa u nich zvýši o 22 percent, u žien je to 20 percent. Platí to aj pri menších množstvách.

Sýtené nápoje, umelé sladidlá, rafinované cukry

Sýtené nápoje, ako napríklad Coca Cola, sú plné cukrov a umelých sladidiel. To už dávno nie je žiadnym tajomstvom. Sú hlavnou príčinou vzniku celosvetovej obezity a môžu viesť aj ku vzniku cukrovky a gastroezofageálnej refluxnej chorobe, teda k refluxu. Umelé sladidlá obsahujú chemikálie, ktoré sa v tele rozkladajú na toxín DKP, ktorý môže spôsobovať vznik mozgových nádorov. Veď už v roku 1931 Nemec Otto Warburg, laureát Nobelovej ceny za medicínu, ako prvý dokázal, že nádory a rakovina využívajú cukry na to, aby sa v tele množili.

Rastlinné oleje, zemiakové lupienky, hranolky

Rastlinné oleje sú často dochutené a prifarbené, aby vyzerali v obchodoch príťažlivo. Obsahujú však vysoké hladiny Omega - 6 mastných kyselín, ktoré spôsobujú srdcové choroby a najmä rakovinu kože. Čipsy jedáva pri pozeraní televízora aj mnoho Slovákov. Sú však hlavným zdrojom priberania, pretože ich hlavná zložka sodík (teda okrem zemiakov) spôsobuje vysoký cholesterol a s tým spojený aj vyšší krvný tlak.

Geneticky modifikované (GMO) a diétne potraviny v obchodoch

Štúdia Rowett Institute zistila, že všetky potkany kŕmené GMO potravou mali po čase úplne rozhádzaný imunitný systém, zmenšil sa im mozog a pečeň a začali v nich vo veľkom rásť rakovinové bunky na rôznych častiach tela. Jedlá, ktoré svojím obalom lákajú na zdravšiu stravu, sú všetky chemicky spracované a vo všeobecnosti obsahujú aspartám, ktorý spôsobuje srdcové problémy, viaceré druhy rakovín aj genetické choroby.

Alkohol

Väčšina ľudí si raz za čas rado vypije. No ľudia, ktorí konzumujú alkohol každý deň a vo vyšších dávkach, môžu mať problém. Prejavuje sa to zlyhaním srdca či rakovinou prsníka u žien. Staré známe pravidlo "Jeden pohár vína denne pomáha nášmu zdraviu", je však podľa mnohých odborníkov skutočne pravdivé.