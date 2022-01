Vodič sa stratil v divočine: Keď videl, kam ho naviguje Google Maps, okamžite otočil volantom

Muž z Ghany sa na Twitteri podelil o svoju bizarnú príhodu. Išiel si len tak v húštine a aplikácia Google Maps mu poradila, aby si to zamieril priamo do stromu. Alfred z mesta Akkra postupoval presne podľa pokynov navigácie, pretože sa nachádzal v neznámom prostredí a navyše mimo cesty. Spočiatku to vyzeralo dobre, no potom sa veci začali vyvíjať od zlého k horšiemu. "Nestalo sa vám už niečo také, že si idete len tak so zapnutou navigáciou Google Maps a tá vám zrazu radí odbočte doľava? Hej, určite si to zamierim priamo do mangovníka," vtipkuje mladík.

Not Google maps leading us into the bush and having the audacity to say “turn left”. Into the mango tree? — Alfred (@CallmeAlfredo) December 27, 2021

Jeho bizarný príspevok sa stal na sociálnej sieti populárny a ľudia ho zdieľajú ešte aj teraz. Okrem toho sa pri ňom objavuje čoraz viac komentárov. "Nikdy nezabudnem na deň, keď sme pomocou Google Maps cestovali do Calabaru. Kým sme si uvedomili, že nás to naviguje úplne zle, ocitli sme sa v nejakej dedine so slepou uličkou. Podľa navigácie sme však mali pokračovať v ceste."

Jedna pani sa zas vyjadrila, že raz cestovala s mamou a mali zapnutú aplikáciu Google Maps. "Ani už neviem zrátať, koľkokrát nás to zaviedlo úplne mimo trasy. Odvtedy už túto navigáciu nepoužívam."