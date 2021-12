FOTO Mladík relaxoval na paddleboarde: Keď zbadal, čo pláva pod ním, až ho striaslo

LAGUNA BEACH - Paddleboardistom v kalifornskom Laguna Beach sa naskytol jedinečný pohľad na obrovského morského živočícha plávajúceho na hladine oceánu. Mužov prekvapilo najmä to, že sa ryba zdržiavala blízko pobrežia a dopriala im tešiť sa z jej spoločnosti takmer polhodinu.

Keď vyrazili Rich German a jeho kamarát Matt Wheaton do Laguna Beach, tak dúfali, že uvidia nejaké delfíny. Zhruba 180 m od hlavnej pláže sa im však naskytol jedinečný pohľad na oceánsku slnečnicu. Rich, ktorý je zakladateľom neziskovej organizácie Project O na ochranu, obnovu a udržiavanie oceánu uviedol, že pozná tento druh, ale zvyčajne sa zdržiava oveľa ďalej od pobrežia a nie je tak veľký. Veľkosť tejto ryby nebola upresná, no vzhľadom na to, že paddleboard, na ktorom pózuje jeden z mužov v jej blízkosti, je dlhý 4,3 metra, mohla mať približne tri metre.

Tento druh rýb žije v miernych a tropických vodách a zdržiava sa aj v okolí pobrežia Kalifornie. Známy je ako "klamár", pretože je možné spozorovať ho iba zriedka. Slnečnice sa živia mnohými druhmi morských živočíchov, vrátane malých rýb, lariev, chobotníc a kôrovcov. Samice dokážu naklásť až tristo miliónov vajíčok naraz, čo je najviac zo všetkých známych druhov stavovcov. Pre slnečnice sú typické veľké oči s prekvapeným výrazom. Majú tiež obrovskú hlavu a vysokú chrbtovú plutvu, takže keď plávajú tesne pod hladinou, pripomínajú žraloka. "Keď som videl jednu z nich po prvý raz, netušil som, čo to je. Vyzerala ako zohavený žralok, ktorý sa rozrezal na polovicu," povedal German.

Slnečnica je zraniteľná voči morským levom, kosatkám a žralokom. Príčinou poklesu ich populácie je však najmä nadmerný rybolov. Pokiaľ ide o tú, ktor prekvapila paddleboardistov, tej by sa nemalo nič stať, pretože sa nachádzala v chránenej morskej zóne, kde je nezákonné loviť ryby.