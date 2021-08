VIDEO Mladík sa plavil na kajaku: Až ho striaslo, keď zbadal, čo sa brodí riekou

Na internete sa objavili nové zábery, ktoré podľa jeho autora zachytávajú bytosť podobnú Bigfootovi, nazývanému aj Sasquatch. Je pokrytá hrubou hnedou kožušinou a nesie menšieho jedinca popritom, ako sa brodí riekou Cass v americkom Michigane. Video údajne pochádza od niekoho, kto sa volá Eddie a ktorého bratranec tvrdí, že si túto postavu všimol, keď pádloval na rieke na kajaku.

Eddie si nebol istý, čo presne to je, ale ostatní užívatelia sa zdajú byť presvedčení o tom, že je to Bigfoot. "Nie som si istý, čo to je, ale poslal som to niekoľkým ľuďom, aby som zistil, čo na to hovoria. Niektorí si myslia, že Bigfoot nesie svoje dieťa, iní tvrdia, že nesie jeleňa," vysvetlil.

Zábery, ktoré boli na YouTube videné už viac ako 230 000-krát, sa ukázali ako rozporuplné, pretože mnohí ich spochybňujú. Veľa ľudí, ktorí podľa vlastných slov poznajú túto oblasť, prezradilo, že je obľúbená medzi poľovníkmi a rybármi a že postavou na videu môže byť ľahko zavalitý muž, ktorý má maskovanie a nesie svoje lovecké náradie. "Vyzerá to dosť zvláštne, ale je možné, že to bol len rybár, ktorý práve lovil v rieke," napísal jeden z komentujúcich. Ďalšia osoba položila v súvislosti s videom veľmi dôležitú otázku. "Hlavný problém pre mňa je to, prečo je video také krátke? Keby som tú vec uvidel, určite by som pokračoval v nakrúcaní alebo by som urobil druhé video hneď po prvom."