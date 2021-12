FOTO Internetom sa šíri podivné svadobné oznámenie: Nechutné odhalenie o ženíchovi

Začína to celkom obyčajne. Zasnúbený pár oznamuje dátum svojej blížiacej sa svadby. Mathew Johnson a Jennifer Bair Cullenová sa majú zobrať už budúci rok vo februári. Spomínajú sa aj mená rodičov. Colton Cullen, syn nevesty, je nesmierna rád, že môže byť po prvýkrát v živote svedkom takejto lásky a oddanosti dvoch ľudí. Veľmi rád by sa chcel poďakovať svojmu budúcemu nevlastnému otcovi za skutočnú lojálnosť a pocit ochrany, ktorú on ani jeho matka ešte nikdy nezažili."

I am begging you to read this engagement announcement from my parents’ local paper pic.twitter.com/3u0smQPRfX — Atom Atkinson (@AtomAtkinson) December 9, 2021

V oznámení sa spomína aj neopakovateľná krása Jennifer, ktorá je prirovnávaná k diamantu. Matthew je vo vytržení, že je to práve on, kto jej poskytol vzťah plný lásky a oddanosti. Na druhej strane je nevesta veľmi šťastná, že je schopná poskytnúť Mattovi lásku a intímnosť, po ktorej tak dlho obaja túžili.

Veľké odhalenie

Po čase sa však oznámenie opäť objavilo na internete s tým, že sa odhalilo niečo strašné. Ukázalo sa, že ženích je redaktorom časopisu Barnes Review, ktorý je pomenovaný po jednom z najväčších popieračov holokaustu Harrym Elmer Barnesovi. Okrem toho je vraj homofób, ktorý sa o gejoch vyjadruje ako o "Satanovom semene". V momente sa začali objavovať teórie, že Johnson je fašista, a preto nie je schopný si udržať trvalý vzťah. "Dokáže láska zachrániť dr. Johnsona pred ním samotným?" píše sa v jednom komentári.