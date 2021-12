Žena nastúpila do výťahu a nemohla uveriť tomu, čo vidí: Poriadne ju to vydesilo

Nikto ich predtým nemohol vidieť, pretože boli zamknuté dvierkami na dvoch kladkách. Takáto bizarná situácia sa nedá ani vymyslieť, preto si ju šokovaná žena ihneď nakrútila na mobil a video zverejnila na internete. Stalo sa to v čínskom meste Yancheng v prímorskej provincii Jiangsu vo východnej časti krajiny.

Autorka videa vystupuje ako pani Wu. Vysvetlila, ako sa celá situácia odohrala. "Bolo to neskutočné. Vošla som do výťahu, ktorý sa nepoužíva tak často. Pri pohľade na tlačidlá som si všimla dve zámky. Napriek tomu, že ostatné čísla boli viditeľné a dali sa klasicky stlačiť, číslo päť bolo zablokované, zakryté malými dvierkami a zamknuté kladkou." Čísla dva a tri mali byť asi tiež pôvodne zamknuté, no v čase, keď sa Wu nachádzala vo výťahu, dali sa tieto tlačidlá používať. Pokiaľ sú všetky dvierka zamknuté, k dispozícii je jedine číslo štyri a prízemie, na ktorom sa nachádzala. "Výťahy používam každý deň, ale toto je prvý prípad, keď vidím niečo takéto," uviedla.

Woman finds PADLOCKED buttons in lift sparking fears of ‘secret’ floors https://t.co/uBqJVKbjcy — The US Sun (@TheSunUS) December 3, 2021

Po zverejnení videa sa objavilo množstvo špekulácií o tom, prečo by asi mali byť tlačidlá zamknuté. "Je možné, že sa tu niečo ukrýva? Neotvárajú sa zámky každú noc samé od seba?". Iný užívateľ to zobral skôr z humornej stránky: "Ľudia na zamknutých poschodiach nemusia platiť poplatky za výťah. Veď keď je prístup k nim uzamknutý, nemôžu ho ani používať. Je to všetko výsledok správania sa dnešnej spoločnosti."