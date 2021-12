Hrozivé slová Billa Gatesa: Svet varuje pred bioterorizmom, na toto sa máme pripraviť

LONDÝN - Bill Gates varoval vlády jednotlivých štátov, aby sa pripravili na teroristické útoky pravých kiahní a budúce pandémie tak, že investujú miliardy do výskumu a vývoja. Navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by hrozby bioterorizmu skúmala už v zárodku.

Miliardár Bill Gates v rozhovore pre Policy Exchange s britským predsedom užšieho výboru pre zdravotníctvo Jeremym Huntom povedal, že krajiny by sa mali pripraviť na bioteroristické útoky. Spojené štáty a Veľká Británia podľa neho musia minúť desiatky miliárd na financovanie výskumu. Hoci sú to astronomické výdavky, mohlo by to viesť k odstráneniu chrípky a prechladnutí.

Zdroj: Getty Images

"Dúfam, že o päť rokov budem môcť napísať knihu s názvom ‚Sme pripravení na ďalšiu pandémiu‘, ale bude si to vyžadovať desiatky miliárd dolárov do výskumu a vývoja a USA a Spojené kráľovstvo budú súčasťou," podotkol Gates. "Pravdepodobne to bude trvať asi miliardu rokov, kým sa vytvorí pracovná skupina pre pandémiu na úrovni WHO, ktorá vykonáva dohľad a v skutočnosti robí to, čomu hovorím ‚hry so zárodkami‘," dodal.

Zdroj: SITA/Ludovic Marin/Pool Photo via AP, File

Zakladateľ Microsoftu navrhol, že "zárodočné hry" by mohli pripraviť národy na bioterorizmus, akým sú napríklad útoky kiahní na letiskách. Taktiež varoval, že epidémie spôsobené bioterorizmom môžu byť horšie ako tie prirodzene sa vyskytujúce. Zároveň si posvietil na prospešné medicínske inovácie, ktoré by mohli vyplynúť z rastúcich investícií do výskumu a vývoja.

"Pekná vec je, že veľa z výskumu a vývoja, ktoré musíme urobiť, aby sme boli pripravení na ďalšiu pandémiu, sú veci ako zlacnenie vakcín, postavenie veľkých fabrík, eradikácia chrípky, zbavenie sa nádchy, vyrobiť vakcíny vo forme malých náplastí na ruku, veci, ktoré budú neuveriteľne prospešné aj v rokoch, keď nebudeme mať pandémie," vysvetlil Gates. O pripravenosti na pandémiu plánuje aj naďalej hovoriť v rámci svojej práce filantropa. "Spolu s klimatickým posolstvom a pokračujúcim bojom proti chorobám chudobných je pripravenosť na pandémiu niečo, o čom budem veľa hovoriť."