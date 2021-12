Ponurá predpoveď riaditeľa Moderny o omikrone: Zľakli sa dokonca aj investori, prognóza otriasla trhmi

Podľa šéfa Modery Stephana Bancela môže obrovský počet mutácií spike proteínu omikronu spôsobiť, že bude v budúcom roku potrebné upraviť všetky dostupné vakcíny. "Myslím si, že neexistuje možnosť, aby bola ich účinnosť na rovnakej úrovni. Myslím si, že to prinesie materiálny pokles. Len neviem aký, pretože musíme počkať na dáta. Ale všetci vedci, s ktorými som hovoril, naznačujú, že to nebude dobré," povedal v rozhovore pre Financial Times.

Vyjadrenia Bancela prichádzajú v čase, keď sa odborníci na verejné zdravie a politici o vzťahu medzi omikronom a účinnosťou vakcín zatiaľ vyjadrujú pomerne optimisticky. Riaditeľ spoločnosti Pfizer Scott Gottlieb ešte v pondelok vyhlásil, že pacient s tromi dávkami bude pomerne dobre chránený aj pred týmto variantom. Bancel však prezradil, že vedci sú znepokojení, pretože 32 z 50 mutácií tohto variantu sa nachádza vo vrcholovom proteíne, na ktorý sa zameriavajú súčasné vakcíny. Väčšina odborníkov pritom predpokladala, že takýto vysoko zmutovaný variant sa neobjaví ešte rok alebo dva.

Zdroj: Getty Images

Prognóza spôsobila paniku na trhoch

Bancelove prognózy otriasli investormi v Európe a Ázii, v dôsledku čoho klesli ceny akcií a ropy. Európsky akciový index Stoxx 600 klesol približne o 1,3 percenta. O zhruba rovnakú hodnotu klesli aj britský FTSE 100, nemecký Dax a francúzsky Cac 40. Hongkonský index Hang Seng bol nižší o 2,3 percenta. Ekonóm Mansoor Mohi-uddin zo Singapurskej centrálnej banky uviedol, že hoci investori nepočítajú s vážnejším narušením globálnej ekonomiky, ktoré by mohol priniesť omikron, môže trvať týždne, kým sa situácia okolo neho vyjasní.

Zdroj: SITA

Politické rozhodnutie bohatých krajín

Moderna a Pfizer teraz pracujú na nových vakcínach zameraných na omikron, ktorý podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje veľmi vysoké riziko. Podľa Bancela budú dáta o účinnosti vakcín proti tomuto variantu, ako aj to, či môže spôsobiť závažný priebeh ochorenia COVID-19, známe do dvoch týždňov. Potrvá ale niekoľko mesiacov, kým bude možné vyrobiť špecifickú vakcínu vo veľkom množstve. Riaditeľ Moderny adresoval ostré slová kritikom, ktorí obvinili výrobcov vakcín z toho, že nevyvíjajú dostatočné množstvo aktivít na podporu zavádzania očkovania v rozvojových krajinách, akou je napríklad Južná Afrika, kde je plne zaočkovaná iba štvrtina populácie. "Bolo to väčšinou politické rozhodnutie bohatých krajín. Doma nám povedali, že nemáme inú možnosť, iba dať 60 percent našej produkcie vláde USA. To nebolo rozhodnutie Moderny, to bolo rozhodnutie americkej vlády," vysvetlil Bancel.