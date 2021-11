Lekári varujú: Ak chodíte na veľkú potrebu takto často, máte zvýšené riziko rakoviny

LONDÝN - Frekvencia navštevovania toalety a vyprázdňovanie čriev síce možno nie je téma pre spoločenskú konverzáciu, ale to ešte neznamená, že by ste si nemali všímať, ako často k tejto fyziologickej potrebe u vás dochádza. Odborníci totiž upozorňujú, že práve jej frekvencia vypovedá veľa o ľudskom zdraví a nepravidelná stolica môže naznačovať onkologické ochorenie.

Vyprázdňovanie čriev je ovplyvnené viacerými faktormi, akými sú príjem tekutín, vek, aktivita, strava, anamnéza a hladina hormónov. Ak nechodíte na toaletu dostatočne často, môže vám hroziť vážny zdravotný problém v podobe rakoviny hrubého čreva a konečníka. Analýza z roku 2004 publikovaná v časopise The British Journal of Cancer porovnávala štrnásť prípadových štúdií, ktoré skúmali súvislosť medzi zápchou a prítomnosťou kolorektálneho karcinómu. Vedci zistili, že respondenti, ktorí chodili na veľkú potrebu každých šesť dní, mali zvýšené riziko vzniku tohto druhu rakoviny o 48 percent v porovnaní s tými, ktorí sa vyprázdňovali každý deň. "Domnievame sa, že veľmi zriedkavé vyprázdňovanie čriev zvyšuje riziko vzniku kolorektálneho karcinómu," napísali odborníci.

Zdroj: Getty Images

Novší výskum zverejnený v Alimentary Pharmacology & Therapeutics sa zameral na takmer 29 000 pacientov s chronickou zápchou a viac ako 86 000 osôb, ktoré ňou netrpeli. Zistilo sa, že ľudia z prvej skupiny, ktorí sa vyprázdnili menej ako trikrát týždenne, mali výrazne vyššiu prevalenciu a výskyt kolorektálneho karcinómu. Autori štúdie zároveň poznamenali, že čím závažnejšou chronickou zápchou pacienti trpeli, tým väčší bol predpoklad vzniku onkologického ochorenia hrubého čreva. Člen výskumného tímu Nicholas Talley uviedol, že "hoci je chronická zápcha považovaná za relatívne benígnu chorobu, lekári by si mali byť vedomí tejto potenciálnej asociácie a tento problém by mali monitorovať a liečiť."

Súvislosť medzi riedkou stolicou a kolorektálnym karcinómom

Dôvodom na obavy nie je len zápcha, aj opačný stav vo vašich črevách je znepokojujúci. V štúdii z roku 2009 publikovanej v European Journal of Cancer bola zistená súvislosť medzi riedkou stolicou a rizikom vzniku kolorektálneho karcinómu. Jej autori sa zamerali na 25 663 mužov a žien vo veku od 45 do 79 rokov a zistili, že riedka stolica bola spojená s približne trojnásobne zvýšeným rizikom vzniku kolorektálneho karcinómu v porovnaní s mäkkou stolicou. Asociácia medzi týmito dvoma prvkami pretrvávala aj v prípadoch, keď boli do modelu zahrnuté faktory životného štýlu a premenné črevných zvyklostí. Lekár Esteban Kosak už v minulosti poznamenal, že väčšina zdravých dospelých môže mať v určitom bode svojho života zápchu alebo hnačku, ale je dôležité, aby svojmu lekárovi oznámili akékoľvek zmeny, ktoré by mohli byť indikátorom niečoho závažnejšieho.

Zdroj: gettyimages.com

Problémy s vyprázdňovaním nie sú jediným príznakom rakoviny

Spoločnosť American Cancer Society uvádza, že okrem závažnej zápchy a pretrvávajúcej riedkej stolice existujú aj ďalšie rizikové faktory vzniku kolorektálneho karcinómu, ktoré však môžeme ovplyvniť. Patria sem nadváha, nedostatočná fyzická aktivita, strava s vysokým obsahom červeného mäsa, fajčenie či nadmerná konzumácia alkoholu. Okrem toho majú zvýšené riziko vzniku tohto druhu rakoviny aj pacienti s cukrovkou 2. typu a ľudia starší ako 50 rokov. Podľa Medical News Today môže byť príznakom kolorektálneho karcinómu i krv v stolici, ktorá spôsobuje, že stolica je čierna, ďalej bolesť brucha, nadúvanie, únava, nevysvetliteľná strata hmotnosti a náhly úbytok železa. Ak ste preto zaregistrovali niektoré z týchto symptómov a pretrvávajú u vás viac ako štyri týždne, mali by ste okamžite navštíviť lekára.