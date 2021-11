FOTO Mladá mamička (24) schudla 44 kg: Vďaka jednoduchému triku je z nej brutálna sexica

Dvadsaťštyriročná Britka Lillie Monrová vždy bojovala so svojou hmotnosťou. Vo veľkej miere sa pod to podpísal fakt, že často jedávala na raňajky hamburger a rýchle občerstvenie si zvykla dávať aj na obed a večeru. Kvôli svojim zlým stravovacím návykom sa dostala až na 133 kilogramov. Bolo to tesne predtým, ako sa jej narodila dcéra, dnes dvojročná Mila. Lekárka varovala novopečenú mamičku, že svoje dieťa možno neuvidí vyrastať, ak neschudne. "Vedela som, že musím urobiť rýchle zmeny. Nemyslím si, že by som to dokázala, keby to nepovedala a ja by som nemala Milu," uviedla Lillie.

Jej trik spočíval v zapojení sa do diétneho programu Slimming World, pričom nemusela vôbec cvičiť. "Naozaj som si to užila. Stále som mohla jesť naozaj veľké porcie. Len som zmenila množstvo rôznych jedál, takže som jedla viac správnych vecí a menej iných a varila som, keď som sa nudila. Najskôr som to považovala za diétu, ale v skutočnosti je to zmena životného štýlu, a preto to stále funguje," vysvetlila.

Podľa plánu Monrová za rok schudla viac ako 40 kg, z veľkosti 22-24 prešla na 10-12 a teraz váži 76 kíl. Okrem toho ušetrí veľké množstvo peňazí, ktoré predtým dávala za rýchle občerstvenie. Týždenne dokázala minúť až 270 - 360 dolárov (173 - 231 eur) na fastfood. "Rýchle občerstvenie je veľmi návykové a je všade. Nie je to však dobré a varenie je naozaj zábavné a oveľa lepšie."

Už ako tínedžerka vážila Lillie 107 kg a nerada preto chodila na nákupy so svojimi kamarátkami. Keď sa narodila Mila, dokonca sa prestala stretávať s ľuďmi, pretože sa necítila dobre vo vlastnom tele. Keď mala dcéra tri mesiace, jej mama išla ku svojej praktickej lekárke, ktorá jej predpísala lieky na depresiu a úzkosť. Zároveň ju upozornila, že kvôli svojej nadváhe sa vystavuje riziku cukrovky, zlyhania srdca a iných zdravotných rizík. To všetko je už ale preč a Monrová sa teší zo svojho nového ja. Dnes namiesto fastfoodu a sladkostí uprednostňuje šalát či grilované ražniči. Denne zje len dva chody namiesto predchádzajúcich troch. A keďže si varí sama, ušetrí viac peňazí. "Teraz som naozaj šťastná," dodala Lillie.