Blondínka zverejnila FOTO krátko po pôrode: Pohľad na bábätko ľudí vydesil

Na prvej fotografii s vysnívaným potomkom sa snáď každý snaží vyzerať čo najlepšie, aj keď to niekedy nie je úplne možné. Táto mamička sa rozhodla situáciu riešiť po svojom - pri fotografovaní použila filter. Nevšimla si však, že sa aplikoval nielen na jej unavenú tvár, ale aj na tvár dieťaťa, ktoré drží v náručí.

Zdroj: Reddit

Snímka bola zverejnená na stránke Reddit, no medzičasom ju odtiaľ vymazali. Jeden z komentujúcich priznal, že zostal zmätený, keď uvidel tvár bábätka. "Keď váš tvárový filter spôsobí, že vaše dieťa vyzerá ako vták," napísal. Pery dieťatka skutočne pripomínajú niečo ako malý zobák. "No, povedal by som, že je čas odhlásiť sa a ísť spať. Ale povedzme si úprimne, po tom, čo som to videl, už nemôžem spať," podotkol iný.

Iní užívatelia sa na situáciu pozreli humorne, ďalším zas prišlo ľúto bábätka. "Buď jej bolo jedno, že jej dieťa tak vyzerá na fotke, alebo sa na svoje dieťa na fotke ani nepozrela," skonštatovala jedna osoba.