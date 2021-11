Predpoveď expertov: Takto nebezpečný bude ďalší variant KORONAVÍRUSU, ktorý sa začne šíriť

Najúčinnejšou zbraňou proti pandémii covidu je očkovanie. Situáciu ale komplikujú mutácie vírusu SARS CoV-2, jeho patogén sa totiž neuveriteľne rýchlo mení. Podľa odborníkov môžeme v blízkej budúcnosti očakávať vznik nových variantov, nemali byť ale byť oveľa nebezpečnejšie ako tie, ktoré tu boli doteraz. Podľa infektologičky Monicy Gandhiovej z Kalifornskej univerzity je pravdepodobnejšie, že sa tieto mikroorganizmy časom stanú nákazlivejšími, ale nie smrteľnejšími. "Zvyčajne sa nevyvinú tak, aby zabili svojho hostiteľa," uviedla. Vývoj mikroskopických patogénov má totiž tendenciu uprednostňovať potomstvo, ktoré sa môže ľahšie rozmnožovať a šíriť. V určitom bode však vírus dosiahne "špičkovú kondíciu" a nakoniec je iba nákazlivý a nie smrteľný.

Zdroj: Getty Images

"Môžeme očakávať, že sa časom objavia miernejšie varianty. Ich výskyt bude potrebné dôsledne monitorovať, pretože predstavujú potenciálne ohrozenie verejného zdravia, ale nebudú sa objavovať donekonečna. V prírode nie je nič nekonečné a nakoniec vírus dosiahne stupeň maximálneho prenosu. Nové varianty následne neposkytnú žiadnu ďalšiu výhodu v infekčnosti," vysvetlila uviedla skupina vedcov v časopise Nature. Vírus sa tak stabilizuje. Tento "konečný" variant prevládne a stane sa dominantným kmeňom, ktorý bude mať len občasné a minimálne zmeny.

Momentálne nie je dôvod na paniku

Gandhiová poukázala aj na to, že takzvaný podvariant delta-plus známy ako AY.4.2 bol najnovšou verziou vírusu, ktorá si získala pozornosť expertov iba preto, lebo by mohla byť prenosnejšia. Väčšina štúdií ale prináša dôkazy o tom, že predstavuje menšiu hrozbu, ako keď sa začal šíriť pôvodný variant. Podľa Christiny Pagelovej z londýnskej University College nemusí byť prítomnosť tohto variantu veľkým znepokojením, hoci sa šíri rýchlejšie. "Delta bola v porovnaní s alfou približne o 60 percent prenosnejšia a každý týždeň sa zdvojnásobila. Pri verzii AY.4.2 stúpa prenosnosť o jedno alebo dve percentá za týždeň, čiže je oveľa pomalšia. Takže ak sa na to pozrieme z tohto uhla pohľadu, nie je takou veľkou katastrofou ako delta. Pravdepodobne ju v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov postupne nahradí, ale nič nenasvedčuje tomu, že by bola odolnejšia voči vakcíne, takže momentálne nie je dôvod na paniku," upokojuje Pagelová.

Zdroj: Getty Images

Menej geneticky rôznorodý ako chrípka

Experti napriek tomu považujú za nevyhnutné udržať si prehľad o malých transformáciách, ktorými prechádza SARS-CoV-2, aby sa zachovala účinnosť vakcín. "Väčšina genetických zmien, ktoré vidíme v tomto víruse, sú ako jazvy, ktoré si ľudia nahromadia počas života. Mnohé z nich nemajú veľký význam a ani funkčnú úlohu," uviedol analytik Stuart Ray z Univerzity Johnsa Hopkinsa. Aktualizované verzie súčasných vakcín sa vyhodnocujú. "Hoci sa SARS-CoV-2 postupne mení, stále je oveľa menej geneticky rôznorodý ako chrípka," dodal Ray.