Výsledky štúdie šokovali aj samotných vedcov: Ani v najhoršom sne nečakali, že toto spôsobí pandémia KORONAVÍRUSU

Vzťah medzi pandémiou a úmrtnosťou bol predmetom štúdie, ktorá skúmala tzv. stratené roky života (Years of Life Lost - YLL) v 37 krajinách s vyššími strednými a vysokými príjmami. Tento ukazovateľ je vypočítaný rozdielom medzi stanovenou nádejou na dožitie v jednotlivých štátoch a skutočným vekom, v ktorom daná osoba zomrela. Pri výpočtoch vedci z Univerzity v Oxforde porovnali pozorovanú dĺžku života a stratené roky života v roku 2020 s tými, ktoré by boli očakávané na základe historických trendov od roku 2005 do roku 2019. Týmto spôsobom zistili, že väčšina z týchto krajín zaznamenala vlani viac predčasných úmrtí s vyššou mierou úmrtnosti u mužov než u žien. Výnimkou boli Taiwan, Nový Zéland, Dánsko, Island, Nórsko a Južná Kórea. Naopak, medzi štáty s najvyššou mierou nadmerných predčasných úmrtí patrili Rusko, Bulharsko, Litva a Spojené štáty americké.

Takmer všade klesla kvôli covidu priemerná dĺžka života

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj priemernú dĺžku života v týchto krajinách. V období rokov 2005 až 2019 sa stredná dĺžka života zvýšila u mužov aj žien vo všetkých pozorovaných krajinách. V roku 2020 však došlo k poklesu priemernej dĺžky života s výnimkou Nového Zélandu, Taiwanu a Nórska, kde sa priemerná dĺžka života, naopak, zvýšila. V Dánsku, na Islande a v Južnej Kórei nedošlo v tomto smere k žiadnej zmene. Štúdia zistila, že najvyšší pokles strednej dĺžky života bol v Rusku, kde stratili muži 2,33 roka a ženy 2,14 roka. Nasledovali USA s 2,27 rokmi straty u mužov a 1,61 roka u žien a Bulharsko so stratou rokov 1,96 u mužov a 1,37 roka u žien.

Covid stál ľudstvo doteraz 28 miliónov rokov života

V zostávajúcich 31 skúmaných krajinách sa v roku 2020 stratilo viac ako 222 miliónov rokov života, čo je o 28 miliónov viac, ako sa očakávalo. YLL sa medzi rokmi 2005 a 2019 vo väčšine štátov znížila u mužov aj žien, okrem Kanady, Grécka, Škótska, Taiwanu a USA. V roku 2020 boli YLL vyššie, ako sa očakávalo, vo všetkých 37 skúmaných krajinách okrem Taiwanu a Nového Zélandu, kde došlo k zníženiu počtu stratených rokov života. Najviac stratených rokov života na 100 000 zaznamenali v Rusku, Bulharsku, Litve a USA, ktoré stratili v rozmedzí medzi 4350 až 7020 rokov u mužov a 2430 až 4760 rokov u žien.

Výskum uvádza, že ukazovateľ "stratené roky života" v roku 2020 najviac ovplyvnila pandémia. Minulý rok spôsobil COVID-19 v priemere 2510 úmrtí na 100 000, čo bolo päťkrát viac v porovnaní s epidémiou sezónnej chrípky v roku 2015. Autori štúdie uvádzajú, že tieto zistenia sú alarmujúce, a to aj napriek chýbajúcim údajom z väčšiny krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky a bez zohľadnenia premenných, akými sú socioekonomický status, rasa či etnická príslušnosť. "Naše zistenia o porovnateľnej alebo nižšej YLL na Taiwane, Novom Zélande, Dánsku, Islande, Nórsku a Južnej Kórei poukazujú na dôležitosť úspešnej supresie a eliminácie vírusov, vrátane cielených a populačných zásahov politiky verejného zdravia," uviedli vedci.