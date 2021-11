FOTO predmetu, ktorý má Mark Zuckerberg na poličke, vyvolal totálny ošiaľ: To je naozaj bizár!

Na konferencii Facebook Connect, ktorá sa konala koncom októbra, bolo oznámené nové meno giganta sociálnych médií. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje niekoľko svetovo najpopulárnejších platforiem vrátane Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, zmenila svoj názov na Meta.

Zatiaľ čo nové meno vyvolalo kontroverziu na internete, iní užívatelia poukázali na podivnú položku nachádzajúcu sa na poličke v dome Zuckberga. Vidno ju vo videu, ktoré bolo zverejnené 28. októbra. Ide o barbeque omáčku Sweet Baby Ray, čo naznačuje, že miliardár obľubuje omáčky, a to zrejme tak veľmi, že ich musí mať vždy poruke.

Mark Zuckerberg: Get me something that humans like so people don't think I am a robot.



Assistant: Here is a bottle of Sweet Baby Ray's BBQ Sauce.



Mark Zuckerberg: Great! Put that on my bookshelf so I look like a common man. pic.twitter.com/wqh4rswmZR