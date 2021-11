KORONAVÍRUS Dievčina (25) vyhrala v očkovacej lotérii šialenú sumu: Prvý telefonát dokonca nezdvihla!

Šťastnou výherkyňou austrálskej očkovacej lotérie Million Dollar Vax sa stala Joanne Zhuová. Jej konto sa tak rozrástlo o milión austrálskych dolárov (cca 636 000 eur). Mladá žena už vie, čo s nimi urobí. "Chcem letieť s rodinou prvou triedou a spoločne si užiť čínsky Nový rok v päťhviezdičkovom hoteli, ak budú otvorené hranice. Kúpim im darčeky a zvyšok investujem, aby som zarobila ešte viac a mohla pomôcť ľuďom, ak to budú potrebovať," vyhlásila.

Spomenula aj to, že prvý hovor z lotérie nezdvihla. "Niekto mi volal, myslím, že to bolo v piatok, ale bola som v práci, nemohla som zdvihnúť telefón." Zhuová bola jednou z 2 744 974 Austrálčanov, ktorí sa zaregistrovali do žrebovania 3. októbra. Kampaň pomohla v tomto mesiaci zvýšiť počet zaočkovaných prvou dávkou zo 78,5 percenta na 88,3 percenta. Austrália zároveň prekonala 80-percentnú zaočkovanosť druhou dávkou u osôb starších ako 16 rokov.

"Všetci, ktorí stojíme za kampaňou, sme neuveriteľne hrdí na to, čo sme dosiahli. Je skvelé konečne vyhlásiť víťaza. Najviac nás povzbudilo zvýšenie počtu prihlášok zo štátov ako Južná Austrália, Queensland a Západná Austrália, ktorých sa v posledný deň kampane zhromaždilo viac ako 100 000," okomentoval úspech lotérie Craig Winkler z Million Dollar Vax Alliance.