KORONAVÍRUS Riaditeľka školy vyvolala škandál: Mala zostať v izolácii, no prichytili ju pri...!

Alicia Reidová, ktorá je zároveň riaditeľkou strednej školy Stranraer Academy, svojim kolegom povedala, že musí ostať doma a izolovať sa, pretože bola v kontakte s infikovanou osobou. Len dva dni pred začiatkom školských prázdnin ju ale jej vlastná žiačka odfotila, ako stojí v rade na letisku v Glasgowe, chystajúc sa odletieť do Turecka na dovolenku. Fotku následne zverejnila na Snapchate s popiskom: "Slečna Reidová, ste to vy? Vyzerá to tak."

Klamstvo sa Britke nevyplatilo, školská rada ju odvolala z funkcie a na jej post bude vymenovaný niekto iný. "Pani Reidová sa chvíľu neukáže v škole. Nový riaditeľ bude vymenovaný už čoskoro," informovala riaditeľka miestnej rady pre vzdelávanie Gillian Brydsonová.

Reidová mala pracovať až do školských prázdnin, ktoré sa začali 8. októbra a trvali dva týždne. Pár dní predtým ale údajne zavolala kolegom s tým, že nemôže prísť do práce kvôli úzkemu kontaktu s chorým na covid. 7. októbra však letela na dovolenku. Škola, kde Alicia pôsobí, sa k prípadu nevyjadrila.