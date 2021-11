Svadobná párty v lese sa zmenila na tragédiu: Zmrzačená nevesta a jej brat...mŕtvy!

Tridsaťjedenročnú Lidiiu Makarchukovú zasiahol šrapnel, keď si minulý mesiac užívala svadobnú párty v ukrajinskom lese so svojím novým manželom Norbertom Vargom (43) v okruhu blízkych priateľov a rodiny. Predpokladá sa, že bombu odpálil oheň, ktorý zapálili svadobčania v Karpatoch neďaleko hraníc s Maďarskom.

Účtovníčka ukrajinského pôvodu sa podelila o moment, keď výbuch zdemoloval ich oslavu. "V jednej sekunde som mala pocit, že niekto vzal kameň a hodil mi ho do tváre, najmä do nosa. Potom mi začalo pískať v ušiach a nasledovalo ticho, keď som počula len seba. Odvrátila som sa a zakryla si tvár rukami a začala som sa za seba modliť. Potom som si uvedomila, že to nie som len ja. Všetci nariekali, všetkých to bolelo."

Keď bomba vybuchla, jej manžel sa nachádzal v stane. "Kým som si balil vybavenie, ticho prerušil zvuk výbuchu a výkrikov. Bežal som k ohňu tak rýchlo, ako som len mohol, kričiac Lidiino meno," uviedol Norbert. Lidiiu zasiahli črepiny do ľavého oka a tváre. Poranila si tiež nohy a ruky a dokonca sa jej odkryla časť kosti. Najhoršie ale bolo to, keď počula umierajúci vzdych svojho 29-ročného brata Myroslava, keď ležala zranená a čakala na sanitku. "Jediné, čo ľutujem, je, že som mu nepovedala, že ho ľúbim," povedala zronená nevesta. Myroslav a jeden ďalší člen partie zomreli ešte predtým, než dorazili záchranári.

Makarchuková a ostatní, ktorí boli vážne zranení, sa nakoniec dostali do nemocnice sedem hodín po výbuchu. V súčasnosti je Lidiia už schopná chodiť, aj keď sa stále lieči v nemocnici. Ešte tento mesiac má podstúpiť operáciu očí v Maďarsku a potom sa vráti do Veľkej Británie, kde momentálne žije. Les, v ktorom sa konala oslava, slúžil ako bojisko v oboch svetových vojnách. Predpokladá sa, že bomba pochádza z Brusilovovej ofenzívy, kampane vedenej Rusmi proti Rakúsko-Uhorsku v roku 1916.